“Hala Sultan İlahiyat Koleji Anayasaya Aykırı Bir Okul”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Mali Sekreter Selma Eylem, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Anayasaya aykırı bir okul olduğunu savundu.

Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Eylem, “KTOEÖS olarak bir kez daha açık ve net bir dille ortaya koyuyoruz ki Hala Sultan İlahiyat Koleji Anayasaya aykırı bir okuldur. Demokrasiyi kullanan, takiye yapan, buna karşın Kıbrıs Türk toplumunun yaşayışına, kültürüne, inançlarına, demokrasisine uymak yerine toplumumuz dönüştürülmek istenmektedir” iddiasına bulundu.

Okulun yapısı ve müfredatının çağdaş ve bilimsel bir eğitim kurumu haline dönüştürülme şansı olduğunu belirten Eylem, çocuklara bilimsel, demokratik, laik, nitelikli eğitim sağlamanın Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi olduğunu ifade etti.

İdeolojik okulların gelecekte toplumda çatışmalar yaratacağının açık olduğunu savunan Eylem, “Müfredatı düzenlenmeli çağdaş, bilimsel bir eğitim kurumu haline dönüştürülmelidir. Devlet üstüne düşeni derhal yapmalıdır. Toplumumuz kendisine biçileni fark etmeli, duyarsız kalmamalıdır. Bilinmelidir ki, bu bağnaz anlayışın ne tehditleri ne saldırıları ne davaları bizi yıldıramayacaktır. Her bireye çağdaş, bilimsel, laik, parasız eğitim için mücadele etmeye ve 'Kral Çıplak' demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.