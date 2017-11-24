 Hala Sultan'ı da soydular!

Larnaka’da, Hala Sultan Tekkesi içerisinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Larnaka’da, Hala Sultan Tekkesi içerisinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Larnaka’da, Hala Sultan Tekkesi içerisinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kişi Kıbrıs'ın kuzeyinde tutuklandı.

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre, 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Larnaka’da, Hala Sultan Tekkesi içerisinde Hala Sultan türbesi üzerinde örtülü olarak bulunan kumaş örtüyü çaldığı tespit edilen İ.A.(E-38) ve O.S. (E-52) dün Kıbrıs’ın kuzeyinde tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.