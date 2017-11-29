HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ



Mevlid Kandili dolayısıyla bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.“Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol” tarafından yapılan açıklamada, Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyarete İsveç Büyükelçisi Anna Olsson Vrang ve Ermeni Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Khoren'in Temsilcisi Papaz Mashdotz Ashkarian’in de katıldığı bildirildi.Açıklamaya göre Din İşleri Başkanı Talip Atalay ziyarette yaptığı konuşmada, “İsveç hükümetinin himayesinde Kıbrıs Dini Liderler arasında Diyalog için Ofisi’nin (RTCYPP) desteğiyle Kıbrıs'ın dini liderleri olarak ortak çabalarımızla Hala Sultan Tekke'ye bu özel ziyaretten dolayı minnettarız. Bir kez daha kalplerimiz umutla dolu. Bugünkü ziyaret, Kıbrıs dini liderlerin dini özgürlük, insan hakları ve uzlaşma için birlikte çalışmaya devam etmeye kararlılığının kanıtıdır. Çabalarımızı destekleyen herkese minnettarız" dedi.İsveç Büyükelçisi Olsson Vrang da, "Kıbrıs'ın dini liderleri, UNFICYP ve BM polisine bugünkü özel ziyareti gerçekleştirmek için çabalarından ve işbirliğinden dolayı minnettarım" diye konuştu.Açıklamada Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyaretin, Kıbrıs Dini Liderler arasında Diyalog için Ofis (RTCYPP) tarafından koordine edildiği, UNFICYP ve BM Polisi tarafından da kolaylaştırıldığı kaydedildi.Ziyaretin 2014'ten beri 11'inci ve 2017'de RTCYPP'nin çerçeve anlaşmasında düzenlenen üçüncü ziyaret olduğu belirtilirken, bu tarihe kadar, bu özel düzenleme ile yaklaşık 9 bin 500 kişinin Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret ettiği ifade edildi.