HAKSEN’den “Pahalılığı Protesto Mitingi”ne destek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Bağımsızlık Yolu tarafından 26 Ekim’de düzenlenecek olan “Pahalılığı Protesto Mitingi”ni destekleme kararı aldığını açıkladı.



HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığının döviz kurunda meydana gelen artış oranlarını çoktan geçtiğini, TL’nin değer kazanmaya başlamasına rağmen fiyatlarda durulma ya da gerileme olmadığını, bunun da sadece aç gözlülerin fırsatçılığı ve vurgunculuğu ile izah edilebileceğini ifade etti.



Türkmen,”Halkımızla yan yana, dayanışma halinde; pahalılığı, vurgunculuğu ve fırsatçılığın karşısında durmaya ve aynı çizgide mücadele eden sivil toplum örgütlerini de desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



