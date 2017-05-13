HAKSEN’den “Mutlu Eden” Seminer



Seminer öncesinde Merkezi Cezaevi’nde Gardiyan olarak çalışan, sendika üyesi Ali Gümüşay solo müzik dinletisi sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve hiçbir siyasinin davet edilmediği seminere katılım yüksek olurken, organizasyonun düzenlendiği salondaki en ön koltuklar engelli katılımcılar tarafından dolduruldu.Seminerde ilk konuşmayı yapan HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, HAKSEN’in kuruluş amaçları, 7 aylık sürede yaşanılan başarılar, yapılan ziyaretler ve sendikanın hedefleri arasındaki konulara değindi.Türkmen, “HAKSEN’e siyaseti sokmadık, hiçbir zaman da sokmayacağız” dedi.Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın sonuçları, sendikal yaşamda yaşanan erozyonlar ve kamunun içinde bulunduğu açmazlardan bahseden Türkmen, sendikanın duruşu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.Türkmen, Sendikal mücadelede hiçbir siyasi partiye ya da zümreye ayrımcılık yapmadan sadece insan, emek ve hak edilen karşılığı adına en üst seviyede mücadeleye devam edeceklerinin vurgusunu yaptı.Türkmen Konuşmasının sonunda son olarak sendikanın Tiyatro Kulübü, çalışmaları, hedeflenen tiyatro oyunu, kitap çalışmaları ve nihayetinde Türkiye de hazırlanacak Kıbrıs Kültürünü işleyen bir sinema filmi hedeflerinden bahsetti. Spora, Sanata, Tiyatroya, Çevreye ve Eğitime bu güne kadar yaptıkları katkılatrın artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca engelliler ve hemşireler haftalarını ayrı ayrı kutlayıp sendikanın girişimleri ile ilgili bilgi aktaran Türkmen, “Ne yaparsanız aşk ile yapınız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.HAKSEN Başkanı Türkmen’in konuşmasının ardından sahneye çıkan YTÜ Eğitim Görevlisi Erim Hısım, “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi” başlıklı konuları ele alarak keyifli ve eğlenceli bir sunum gerçekleştirdi. Sunum da tüm katılımcılar kah kaha seline kapılırken stres ve öfke den uzaklaşma teknikleri konularında uygulamalı çalışma yapıldı.Seminere kısa bir ara verildikten sonra diğer konuşmacı olan CNN Türk Haber spikeri ve Yaşam Koçu Burak Törün sahneye çıkarak, “Etkili İletişim Teknikleri, Özgüven ve İş Hayatında Pozitif Düşünmenin Gücü” konularını anlattı. İş hayatında ne gibi zorluklar yaşandığını, bu zorlukların nasıl aşılabileceğini ve etkili bir iletişimin nasıl yapılabileceğini dinleyicileri de zaman zaman aktif bir şekilde sunuma katarak başarılı bir anlatım gerçekleştiren Törün katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.Seminer plaket takdimleri ile sona ererken, tüm katılımcıların seminer sonunda salondan gülerek, mutlu bir şekilde ayrıldıkları gözlemlendi.