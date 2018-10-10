HAKSEN’den 9 Ekim Dünya Posta Günü Kutlama Mesajı…

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, posta çalışanlarına ve bu sektörde emek verenlere teşekkür etti.



HAKSEN Örgütlenme Sekreteri Özay Sökücü imzasıyla yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:



“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, hala en güzel şeyin elimize uzaklardan ulaşan bir zarf olduğunu duygusuyla, Posta Çalışanlarının ve bu sektörde hizmet verenlerin Dünya Posta Günü’nü kutluyor, bu hizmetlerin bize ulaşması için emek verenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

