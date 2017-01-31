Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 12:37

Haksen: “zamlar Da Hükümet Te Derhal Son Bulmalı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), iktidara geldikleri günden bu yana yaptıkları en büyük icraatın zam yağmuru yaratmak olduğunu ileri sürdüğü hükümetin artık durma vaktinin geldiğini savundu.

Haksen: 'zamlar Da Hükümet Te Derhal Son Bulmalı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 31 Ocak 17 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), iktidara geldikleri günden bu yana yaptıkları en büyük icraatın zam yağmuru yaratmak olduğunu ileri sürdüğü hükümetin artık durma vaktinin geldiğini savundu.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe yapılan ağır zamlar sonucunda artık en düşük elektrik faturasının 500 tl civarlarında olduğunu, akaryakıt zammı, tüp gaz zammı ve daha nicelerinin yağmur gibi gelmeye devam ettiğini  ileri sürdü.

Türkmen, “ Yüzde 10 ile yüzde 900’e varan, insan mantığının yer almadığı bir zam mevcut iktidar edenler tarafından şuursuzca gerçekleştirilmiştir. Hükümet sabit ve dar gelirlinin alım gücünü bitirdiğini umursamamaktadır”  iddiasında bulundu.

Türkmen, öte yandan dövizin durdurulamaz artışına karşı hiçbir önlem almamaya devam edildiğini dile getirerek, “Yıllardan beri sepet içeriği değiştirilmediği için DPÖ tarafından açıklanan hayat pahalılığının gerçek hayat pahalılığı olmadığı yönünde yapmış olduğumuz açıklamalara çözüm bile üretilse halkın düştüğü bataktan çıkması mümkün olmayacaktır” dedi

Eriyen maaşların korunması için vereceği hayat pahalılığında bile kırk dereden su getiren hükümetin dakikalar içinde onlarca zamma imza atabilmeyi icraattan saydığını savunan Türkmen, “Bugün iktidar da olanlar da 40 yıldır ülkeyi bir bataklığa çevirenlerde bilmelidirler ki artık halka karşı duyarsız ve tepkisiz davranmaya devam ettikleri sürece, o koltuklarda daha fazla oturamayacaklardır. Halkımızı aptal yerine koyarak icraat yapmak isteyenler bilsinler ki halkın en kısa sürede kendilerine atacakları tokadı çoktan hak etmişlerdir” iddiasında bulundu.

Türkmen, HAKSEN’in, hükümeti,  asgari ücretin 2.800 TL olarak bir an önce açıklamaya, kamu çalışanları için hayat pahalılığı bir yana döviz bazında yaşanan kayıpları telafi edecek ücret artışını sendikalarla müzakere ederek belirlemeye ve sabit ve dar gelirlerin evlerini yangın yerine çeviren elektrik, tüp gaz, akaryakıt ve harç zammını geri almaya davet ettiğini da aktardı.

(AK/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş Ve Anaokulu Öğrencilerinde Karne Heyecanı... Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş Ve Anaokulu...
Eıde: “çözüm Halen Mümkün Fakat Üzerinde Çalışılması Gereken Birçok Konu Var” Eıde: “çözüm Halen Mümkün Fakat Üzerinde...
Polis Haberleri Polis Haberleri
2 Yunan botu Türk karasularına girince Türk askeri müdahale etti 2 Yunan botu Türk karasularına girince Türk askeri...
Ayağı Kesilen Oyuncu Yalçın Menteş iş istiyor Ayağı Kesilen Oyuncu Yalçın Menteş iş istiyor
Girne Anafartalar Lisesi’nde Eylem ! Girne Anafartalar Lisesi’nde Eylem !
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş Ve Anaokulu...
Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu öğrencileri, 2016-2017 Eğitim Yılı’nın ilk döneminin...

Haberi Oku