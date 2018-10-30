Haksen Üç Aylık Hayat Pahalılığının Ödenmemesine Karşı Olduklarını Açıkladı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası(HAKSEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, üç aylık hayat pahalılığının ödenmemesi yönde bir karara karşı olduklarını açıkladı.



Yılmaz, yasa gücünde kararname ile ekim, Kasım Aralık hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmaması konusundaki kararnameyi “Hukukla ekonomiyi idare etmenin bir kötü örneği” olarak değerlendirdi.



Hükümetin krizin faturası için başka kapı çalması gerektiğini belirten Yılmaz, “Büyük turizm işletmeleri, üniversiteler, özel hastaneler, bankalar, yaşam tarzı ve vergi beyanı birbirine uymayanlar, her yıl zarar beyan ettiği halde refah içinde yaşayanlar, vergi borcu sigorta borcu affedilenlerin kapısını çalmalıdır” dedi.



Yasa ile düzenlenen hayat pahalılığının kamu çalışanlarının alım gücünü korumak için düzenlendiğini kaydeden Yılmaz, “Yasal haklarımızı bize lütuf gibi sunan bu hükümetin kararlarını ve Başbakan’ın söylemini reddediyoruz” dedi.



Devletin sabit ve dar gelirlileri desteklemesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Krizin faturasını, bu ülkenin refahını hak etmediği halde sürenlere, rantını paylaşanlara kolay kazananlara vergi ödemeyenlere, muafiyetlerle semirenlere ve lale devri yaşayanlara ödetmelidir” dedi.



(ID/ŞEB)