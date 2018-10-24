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Haksen, Trafik Dairesi Yasa Değişikliği Önerisini Bakanlığa Sundu

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hazırladığı Trafik Dairesi Yasa Değişikliği Önerisi’ni dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sundu.HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen ve sendika heyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın başkanlık ettiği toplantıda Trafik Dairesi ve bakanlığa bağlı dairelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Sendika açıklamasında, “2016 yılında yapılan Trafik Dairesi...

Haksen, Trafik Dairesi Yasa Değişikliği Önerisini Bakanlığa Sundu

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hazırladığı Trafik Dairesi Yasa Değişikliği Önerisi’ni dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sundu.HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen ve sendika heyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın başkanlık ettiği toplantıda Trafik Dairesi ve bakanlığa bağlı dairelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Sendika açıklamasında, “2016 yılında yapılan Trafik Dairesi...

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:30
Haksen, Trafik Dairesi Yasa Değişikliği Önerisini Bakanlığa Sundu

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hazırladığı Trafik Dairesi Yasa Değişikliği Önerisi’ni dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na sundu.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen ve sendika heyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın başkanlık ettiği toplantıda Trafik Dairesi ve bakanlığa bağlı dairelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Sendika açıklamasında, “2016 yılında yapılan Trafik Dairesi Kuruluş Yasasında yaşanan sıkıntıların tespit edildiği ve yeni kadroların tahsis edilmesi noktasında 10 maddeden oluşan yasa değişiklik önerilerimiz toplantıda sunulurken, detaylar da karşılıklı görüşülmüştür” denildi.

Toplantıda, Trafik Dairesi başta olmak üzere birçok alanda e-devlete geçilmesi, seyrüsefer işlemleri ve İzin Kurulu’nda çalışan personelin iş yükünün bu şekilde azaltılarak, çağdaş hale getirilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapma konusunda uzlaşıya varıldığı da ifade edildi.

(YIL/FEZ)


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