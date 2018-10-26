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Haksen’den Mobbing İle Mücadeleye Destek

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Haksen’den Mobbing İle Mücadeleye Destek

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:44
Haksen’den Mobbing İle Mücadeleye Destek

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

HAK-SEN’den verilen bilgiye göre, taraflar “işyerinde mobbing” konusunda farkındalık oluşturma amacıyla eğitim seminerleri gerçekleştirecek.

Protokol, bireylerin işyerinde maruz kaldığı mobbing eylemlerinin tanımlanabilmesi, mağduriyet derecesinin belirlenmesi, mobbing mağdurlarına sağlanacak tıbbi ve hukuki destek derecesinin tespit edebilmesi için uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Protokol kapsamında, mevcut yasaların mobbing konusundaki yeterliliği ve yasalarda yapılabilecek geliştirmelerin araştırılarak, mevzuata mobbing ile ilgili önleyici maddeler konulmasının sağlanması çalışmalarını da içeriyor.

Açıklamada, Kamu Görevlileri Reform Yasasında da mobbingle ilgili maddelerin yer alması için  tüm girişimlerin birlikte yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca iş yerinde mobbinge uğradığını düşünen herkesin HAKSEN in 0392 22 55781 numaralı telefonuna başvurarak destek talep edebileceği kaydedildi.

HAKSEN Başkanı  İzzet Türkmen açıklamasında HAKSEN’in; üyeleri, emekçiler ve halk yararına olan çalışmalara katkı koymaya ve dahil olmaya devam edeceğini ifade etti.

(RU/YIL)


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