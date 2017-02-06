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06 Şubat 2017 Pazartesi 09:22

Haksen’den Çevre Konusunda Açıklama

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Çevre Sekreteri Mehmet Yakup hükümeti, çevreyle özellikle de taşocaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli politika üretmeye davet etti.

Haksen'den Çevre Konusunda Açıklama
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YAKUP: “İNSAN ELİYLE YARATILAN EN BÜYÜK ÇEVRE FELAKETLERİNDEN BİRİ TAŞ OCAKLARI... DEVLET BU KONUDA POLİTİKA ÜRETMELİ”

Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Çevre Sekreteri Mehmet Yakup hükümeti, çevreyle özellikle de taşocaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli politika üretmeye davet etti.

Yakup, bu yönde politikalar varsa bunların halka paylaşılmasını da istedi.

HAKSEN Çevre Sekreteri Mehmet Yakup, yazılı açıklamasında insan eliyle yaratılan en büyük çevre felaketinden birinin taşocakları olduğunu kaydederek, “Ülkede elzem olarak çözüm bekleyen sorunların başında çevre geliyor” dedi.

Taş ocaklarının 2 milyon 600 bin metrekarelik alandan fazlasını işgal ettiğini söyleyen, Karayolları Dairesi taş kırma tesislerine işaret eden Yakup, Çevre Koruma Dairesi’nin buraya yaptırım uygulayacak iradeyi göstermediğini de belirtti.

(RÇ/GÜL)

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