Haksen TDP’yi Ziyaret Etti

ÖZYİĞİT: “ÇALIŞMA YAŞAMI HER ALANDA TÖKEZLİYOR”

İzzet Türkmen başkanlığındaki Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) heyeti Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Cemal Özyiğit’le görüştü.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, henüz 5 aya yakın bir süredir faaliyette olan sendikanın, kamu çalışanlarının haklarının budanmasına engel olmak ve özel sektör çalışanlarına haklarını kazandırmak için çalıştığını kaydetti.

Kamu çalışanlarının 10 yılı aşkın süredir maaş artışı alamamaları, hayat pahalılığının gerçek rakamlar üzerinden değerlendirilmemesi ve dövizin önlenemez yükselişine hiçbir hükümetin çözüm üretememesini eleştiren Türkmen, bunların, kamu çalışanlarının alım gücünün %50 azalmasına genelde iç piyasanın daralmasına çoğu esnafın da kepenk kapatmasına neden olduğunu ifade etti.

Özel sektörde iş güvenliğinden yoksun, ağır koşullarda görev yapan, sendikalaşma hakkı bulunmayan binlerce çalışan bulunduğuna da dikkat çeken, HAKSEN’in özel sektörde “iş güvencesi” ve “sendikalaşma” ile ilgili yasal düzenleme konularında çalıştığını, ayrıca özel sektörde örgütlenme çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Sendikanın ülkede gerekli ilk reformun “vergi reformu” olduğuna inandığını dile getiren Türkmen, adil ve güvenilir bir vergi sisteminin ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracağı gibi halka daha iyi devlet hizmeti sunulmasının önünü açacağını da kaydetti ve TDP ile istişare ve çözüm odaklı çalışmalara açık olduklarını bildirdi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ülkede çalışma yaşamının her alanda tökezlediğini savunarak, “Göç Yasası” başta olmak üzere, çalışma yaşamında yeni düzenlemelere gidilmesinin şart olduğunu ifade etti.

“Göç Yasası”nın kaldırılması için mücadele verdiklerini fakat söz vermelerine rağmen Mecliste bunu destekleyen başka parti bulunamadığını savunan Özyiğit, özel sektöre de sendikalaşmaya gitmenin de adeta “aslanın ağzında bir şeyler aramak” anlamına geldiğini ifade etti.

Şu an için özelde sendikalaşmayı getirecek yasa tasarısının Meclis’te beklediğini de belirten Özyiğit, özel sektörde hiçbir iş güvencesi ve koruma bulunmadığını ve bunun ciddi bir sorun olduğunu kaydetti.

Eşitliğin hem aynı işyerinde hem de kamu-özel arasında sağlanması gerektiğine işaret eden Özyiğit, şu anda hükümet tarafından yapılmaya çalışanın “Refahta değil; sefalette eşitlik” olduğu görüşünü savundu.

Sendikaya çıktığı yolda ve emek sömürüsü ile mücadelede başarı dileyen Özyiğit, TDP’nin üretenin ve emeğin yanında olacağını ifade etti.