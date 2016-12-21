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21 Aralık 2016 Çarşamba 08:14

HAKSEN Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı Yayımladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Kıbrıs Türk Halkının tarihin akışını değiştiren haklı mücadelesinin devlet ve özgürlüğü sağladığını belirtti.

HAKSEN Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı Yayımladı
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Kıbrıs Türk Halkının tarihin akışını değiştiren haklı mücadelesinin devlet ve özgürlüğü sağladığını belirtti.

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yayımladığı Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıs Türk Halkının adada var olmak ve yarınlarını güvence altına almak, gelecek nesillere özgürce yaşayabilecekleri bir vatan bırakmak için verdiği varoluş mücadelesi döneminde kahraman mücahitlerin yanı sıra çok sayıda sivillerin de şehit olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk Halkı bu gün sahip olduklarımızı aziz şehitlerine borçludur” diyen Yılmaz, “Barış ve huzura giden yolda varılacak onurlu ve sürdürülebilir bir çözüm de şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri varoluş mücadelesinin nihai noktası olacaktır. Bu bağlamda, bizlere bırakılan mirası en iyi şekilde savunarak Şehitlerimizi onurlandırabiliriz” dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:
“Özgürlük mücadelesinde canlarını ve kanlarını; Halkımızın gelecekteki daha iyi günleri için seve seve veren, bu toprakları bize tekrar tekrar vatan yapan şehitlerimizi unutmamalıyız, unutturmamalıyız unutmayacağız.

Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu varoluş mücadelesi ve bu şanlı direniş sırasında şehit düşenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirken, bu mücadelede yer alan gazilerimizi de minnetle anarız.”

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