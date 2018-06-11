banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96717
ALTIN
188.557
DOLAR
4.5103
STERLİN
6.0427
EURO
5.3254
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
Sahte öğrenci kaydı
SAHTE ÖĞRENCİ KAYDI
Baldızına tecavüz etti
BALDIZINA TECAVÜZ ETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

"Haksen: “Kamu Reformunun Bu Şeklini Kesinlikle Reddediyoruz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), “kamu reformunun mevcut şeklini kesinlikle reddettiklerini” belirtti.

"Haksen: “Kamu Reformunun Bu Şeklini Kesinlikle Reddediyoruz”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), “kamu reformunun mevcut şeklini kesinlikle reddettiklerini” belirtti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:14
"Haksen: “Kamu Reformunun Bu Şeklini Kesinlikle Reddediyoruz”


 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), “kamu reformunun mevcut şeklini kesinlikle reddettiklerini” belirtti.
Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yazılı açıklamasında, yasa tasarısının, kamuya yeni bir personel yönetimi anlayışı getirme amacıyla ne zaman, nerede, kimler ve hangi reel hedefler gözetilerek hazırlandığının beli olmadığını, mevcut hakları budaması yanısıra asla amacına hizmet etmediğini, sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandığını savundu.
Yılmaz, “Kamunun hizmet verme şeklini, kalitesini, denetimi, hesap verilebilirliği, şeffaflığı esas almayan hükümetlerin, iyi yönetememe sorununu kendi belirlediği kriterlerle istihdam ettiği, hizmet içi eğitime tabi tutmadığı, bazı ilçelerde ve merkezde barakalarda hizmet vermek zorunda bıraktığı memurların üzerinde ahkâm kesilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

banner277
Öncelikle kamu yönetimi reformu anlayışının öne çıkarılarak gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, devletin mali yönetiminin iyileştirilmesi en öncelikli konu iken, kamu reformunun vatandaş memnuniyetini hiç ilgilendirmeyen izin, terfi ve müşavirlik bağlamına indirgenmesinin hem başarısızlığın başı hem de kolaycılığın en kolay yolu olduğunu ileri sürdü; şunları kaydetti:
“Sendikamız HAKSEN halkı ilgilendiren esas konunun hizmetlerin sunumu ile ilgili esaslı düzenlemelerin yapılması Kamu Yönetimi Reformu olduğuna inanmaktadır. Bu şekilde genel çerçevenin oluşturulması bu bağlamda oluşacak ortamda kamudaki personelin verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır.
HAKSEN basınla paylaşılan yasa tasarısına ve izlenen yönteme sonuna kadar karşıdır. Yasa tasarısının katılımcı bir şekilde yeniden yazılması gerektiğine inanmaktadır.
Yıllarca her gelen hükümetin kendine göre şekillendirdiği tasarı artık bir ucubeden farksızdır. Kamuyu daha da içinden çıkılmaz büyük bir kaos ortamına sürükleyecek bu tasarının derhal çöpe atılarak katılımcı bir demokrasi yolu izlenmesi ve her satırının toplum ve çalışan düşünülerek yeniden dizayn edilmesi gerekmekte olduğu inancı içerisindeyiz.”
 

banner288
Son Güncelleme: 11.06.2018 15:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaman Ve Ekibi Karaoğlanoğlu’nda Yurttaşlarla Bir Araya Geldi
Karaman Ve Ekibi Karaoğlanoğlu’nda Yurttaşlarla Bir Araya Geldi
Tüketiciler Derneği Plajlarla İlgili Yasadışı Uygulamaların Devam Ettiğini Savundu
Tüketiciler Derneği Plajlarla İlgili Yasadışı Uygulamaların Devam Ettiğini Savundu
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Bazı Köyleri Ziyaret Etti
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Bazı Köyleri Ziyaret Etti
Burcu: “cumhurbaşkanlığı’nın Seçimlere İlişkin Kamuoyu Araştırması Yaptırdığı İddiaları Asılsızdır”
Burcu: “cumhurbaşkanlığı’nın Seçimlere İlişkin Kamuoyu Araştırması Yaptırdığı İddiaları Asılsızdır”
Çevre Koruma Dairesi Atık Pil Toplama Kutularının Dağıtımına Başladı...ilk Kutu Meclis’e Konuldu
Çevre Koruma Dairesi Atık Pil Toplama Kutularının Dağıtımına Başladı...ilk Kutu Meclis’e Konuldu
Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi Adayları Şirinevler ve Akçiçek'de bildiri dağıttı
Çelebi ve Belediye Meclis Üyesi Adayları Şirinevler ve Akçiçek'de bildiri dağıttı
Çıplak videolarını satarken yakalandı
Çıplak videolarını satarken yakalandı
Ortopedik Özürlüler Derneği, seçilecek belediye başkanları ve meclis üyelerinden taleplerde bulundu
Ortopedik Özürlüler Derneği, seçilecek belediye başkanları ve meclis üyelerinden taleplerde bulundu
Arter Baflılar bölgesini ziyaret etti
Arter Baflılar bölgesini ziyaret etti
Sertoğlu Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti
Sertoğlu Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim