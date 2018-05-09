HAKSEN hükümetten beklentilerini dile getirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN); “aradan geçen 3 ayda hükümetin sınıfta kaldığını" iddia ederek, hükümetten beklentilerini dile getirdi.

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, elektrikten benzine, sütten tüm süt ürünlerine defalarca zam yapıldığını, binlerce kişinin döviz mağduru olduğunu, Anayasa’ya aykırı bir şekilde aylardır verilmeyen ek mesai ücretleri dolayısıyla memur ve küçük esnaf zor günler yaşarken mevcut hükümetin bunu sadece seyretmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.



“Hükümetlerin çözüm üretme merkezi olduğunu unutanlar bunu derhal hatırlamak zorundadırlar” diyen Türkmen, hükümetten beklentilerini şöyle sıraladı:



“Döviz artışını sübvanse edebilecek ivedi kararlar üretmesi… Son dönemde yapılan elektrik, benzin ve süt zamlarının derhal geri çekilmesi… Anayasa gereği ödenmesi gereken ek mesai ücretlerinin her ay sonu ödenmesi ve geriye dönük 3 aylık ücretin derhal verilmesi. Uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele sergilemesi. Hükümetin, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkûm ve çalışanların gasp edilen hakları için gereken yasa çalışmalarını yapması. Yolsuzlukların hesabını sorma söylemlerinin hayata geçirilmesi.”

