HAKSEN hükümeti eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin elinin yine memurun cüzdanında olduğunu savundu.



HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, döviz

kurlarındaki artış tersine dönmeye başladığı halde hükümetin dar gelirliyi ve sabit gelirliyi, asgari ücretlileri, engellileri, sosyal yardım maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışanları, fırsatçılar ve vurgunculara ezdirmeye devam ettiğini iddia etti.





Türkmen, yapılabilecek onca iyileştirme ve alınabilecek önlem varken hükümetin memurun maaş artışına göz diktiğini ileri sürerek, hükümetin yılın son üç ayının hayat pahalılığını maaşlara yansıtmamak gayretinde olduğunu savundu.





Türkmen, “ülkenin kaymak tabakasının ve devletin hiçbir fedakârlıkta bulunmadığı, teşviklerin ve muafiyetlerin misliyle devam ettiği ortamda sadece kamu çalışanlarından fedakârlık beklemenin adaletsizlik olduğunu” ileri sürdü.





Türkmen, hükümetin , kamuda önemli üye sayısına sahip sendikaları da çağırmak, her kesimin fikirlerini almak varken, her zaman yaptığı gibi beraber çalışmayı alışkanlık haline getirdiği sendikaları toplantıya çağırmakla yetindiğini iddia etti.





Türkmen, “Toplantıyı düzenleyenlerden talebimiz, kamuda üye sayısı ve faaliyetleri ile etkili olan sendikaların da bu toplantılara davet edilmeleridir” dedi.





Türkmen, hayat pahalılığının yasal ölçekte yansıtılmaktan kaçınılması halinde her türlü eylemi yapmak ve direnme hakkını kullanmaktan kaçınmayacaklarını ifade etti.