HAKSEN: “her kan bağışı bir can bağışı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), düzenledikleri kan bağış kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Pazartesi sabah HAKSEN yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile başlayan kampanyanın 1 hafta boyunca devam edeceği ve tüm halkın katılabileceği belirtildi.

HAK-SEN’den yapılan açıklamada, kan bağışı yapmak isteyen gönüllülerin Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankasına mesai saatleri içerisinde giderek bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, verilen kanların acil durumlarda ve Thalasemia hastalarının rutin kan alımlarında kullanılacağını belirterek, tüm halkı duyarlılık göstererek kampanyaya yoğun şekilde katılmaya davet etti.