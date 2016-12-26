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26 Aralık 2016 Pazartesi 08:53

HAKSEN Elektriğe Yapılan Zammı Eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) devletin görevinin ülke enerji kaynaklarını ülkenin ve halkın enerji ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek, maliyet açısından ülkenin performansını zorlamayacak fiyatlardan arz etmek, enerji kaynağı çeşitliliğini ve enerji arz güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

HAKSEN Elektriğe Yapılan Zammı Eleştirdi
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TÜRKMEN: “BÜTÇELERİ PERİŞAN EDECEK”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) devletin görevinin ülke enerji kaynaklarını ülkenin ve halkın enerji ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek, maliyet açısından ülkenin performansını zorlamayacak fiyatlardan arz etmek, enerji kaynağı çeşitliliğini ve enerji arz güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, devletin görevini unutmuş gibi maliyetlerdeki her artışı daima ve sadece halka ve işletmelere yansıttığını bildirdi.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe yapılan zammın halka dalga dalga fiyat artışı olarak yansıyacağını belirterek, halkın soğuk havada ısınma amaçlı kullandığı elektriği kullanmaktan korkar hale geldiğini, uygulanmakta olan saat diliminin getirisiyle karanlıkta uyanan insanların çaresiz bir şekilde aydınlatma ve ısınma amaçlı elektrik kullanmak mecburiyetinde bırakıldığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 21 Aralık itibariyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB- TEK) elektrik fiyatlarına yüzde 9 ile yüzde 20 bandında zam yapıldığını hatırlatan Türkmen, yapılan zammın, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacağını bildirdi ve bu rakamın işletmelerin maliyet kalemine girdiğinde “bütçeleri perişan edeceğini” savundu.

“HÜKÜMET ZAMMIN GEREKÇELERİNİ KALEM KALEM AÇIKLASIN”

“Hükümetten bu zammın gerekçesini kalem kalem açıklamasını istiyoruz.” ifadelerini kullanan Türkmen,  “elde edilecek gelirin kötü yönetimden doğan açıkları kapatmak için mi yoksa yeni elektrik yatırımları yapılması için mi kullanılacağını bilmek istediklerini” belirtti.

Türkmen, elektrik fiyatlarına yapılan zammın dövizdeki artış ve petrol fiyatları kaynaklı ise 2017 yılı için aynı artışların hayat pahalılığı için, kamu çalışanlarına yansıtması gerektiğini kaydederek, hükümetin asgari ücreti belirlerken bu artışları sepet dışında tuttuğunu da savundu.
Türkmen şöyle devam etti:

“Tahakkuk etmiş vergileri affeden, sigorta borçlarını silen devlet kendine çeki düzen vermek, devleti ekonomik akılla yönetmek zorundadır. Yapılan zamları Sendikamız HAKSEN kabul edilemez bulmaktadır. Ülkede reel sektörün maliyetlerini artırıcı halkımızın delik cebine el uzatan icraatlar yerine maliyetleri düşürmenin ucuz enerji ile ilgili projeler üretmenin zamanı gelmiştir.

Bu zam kararlarını alan elektriğe ve tüp gaza acımasızca zam yapan hükümeti ekte yer alan Avrupa (ulusal para biriminden listelenmiştir) ve KKTC elektrik fiyatlarını yan yana koyup ekonomik akılla ve sosyal devlet yaklaşımıyla düşünmeye aklın yoluna halkın yanına davet ederiz.”

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