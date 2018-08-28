Haksen, Ek Mesai Çalıştırmama Eylemi Başlatacağını Duyurdu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri A. Fırat Yılmaz, ek mesai çalıştırmama eylemi başlatacaklarını duyurdu.



Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ekonomik krize karşı aldığı tedbirlerle “kamu çalışanının cebine saldırmayı” seçtiğini savundu ve sendika olarak ek mesai oranlarının kısıtlanması karşısında, ek mesai çalışmama eylemi yapacağını kaydetti.



Ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararname çıkarılmasını hükümetin kamu çalışanından bir şekilde kesinti yapması şeklinde yorumlayan Yılmaz, “Ek mesai ile üretilen hizmetler elzemdir ve vazgeçilebilir değildir. Ek mesai gerekmeyen hallerde ita amirlerinin hassas olması, kamu maliyesini koruması da asli görevdir” dedi.



Hükümet tarafından geliştirilen 23+1 maddelik önlem paketinin uygulanabilir olmaktan uzak olduğunu ve kalıcı etkiler sağlayamayacak uygulamalar olduğunu ileri süren Yılmaz, “Sadece kamu çalışanlarından kesmek bu ekonomik krizden bizi çıkarmaz. Bu ülkede kazanan, yeterince vergi ödemeyen, kamu kaynaklarından gereğinden fazla yararlanan, gümrük muafiyetlerini, yatırım indirimlerini sonuna kadar kullanan kesimlerin de taşın üstünden inerek ellerini taşın altına koyma vakti çoktan gelmiştir” dedi.



ÖNERİLER



Yılmaz, vergi reformu ile alt gelir gruplarından daha az vergi, üst gelir gruplarından daha çok vergi öngören düzenlemelerin yapılması, dolaylı vergilerin azaltılması, gecikmiş vergilerin tahsili, 50 bin civarındaki seyrüseferi ödenmemiş aracın tespiti ve seyrüseferin ödenmesinin sağlanması, siyasi partilere yapılan yardımların bir süre askıya alınması, örtülü ödeneklerin iptal edilmesi, izaz ikramların, resepsiyon vb. etkinliklerin iptali; lüks makam araçları ile ihtiyaç dışı RHA’ların satışı, stokçuluk yapan ya da aşırı karla satış yapanların tespiti ve cezai işlem için mevzuat oluşturulması çağrısında bulundu.



