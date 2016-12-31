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31 Aralık 2016 Cumartesi 09:42

HAKSEN BAŞKANI TÜRKMEN’İN YENİ YIL MESAJI…

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HAKSEN BAŞKANI TÜRKMEN'İN YENİ YIL MESAJI…
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HAKSEN BAŞKANI TÜRKMEN’İN YENİ YIL MESAJI…

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı İzzet Türkmen, 2017’nin barıştan, sevgiden yana, dileklerin gerçekleştiği, umutların çoğaldığı, barışın dünyada ve ülkede egemen olduğu, dayanışma duygularının güç kazandığı, yoksulluğun ve iş kazalarının kader olmadığı bir yıl olmasını diledi.

Türkmen, yayınladığı yeni yıl mesajında, “kamuda hakların azaltılmasına karşı dimdik duruşun devam edeceğini, yasa ve tüzükler çerçevesinde her tür girişimin yapılacağını” ifade etti.

Türkmen, 1 Ocak’tan itibaren özel sektörde sendikalaşmanın önünü açma ve çalışana iş güvencesi sağlama adına gereken ne varsa her tür girişim ve mücadelenin en üst seviyede yapılacağını kaydederek, Kıbrıs Türk halkının, Türk Milletinin ve tüm insanlığın yeni yılını kutladığını belirtti.

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