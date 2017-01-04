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04 Ocak 2017 Çarşamba 13:13

HAKSEN, ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 2800 TL OLARAK BELİRLENMESİNİ TALEP ETTİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), asgari ücretin gerçekler üzerinden değerlendirilerek, en az 2 bin 800 TL olarak belirlenmesini talep etti.

HAKSEN, ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 2800 TL OLARAK BELİRLENMESİNİ TALEP ETTİ
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HAKSEN, ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 2800 TL OLARAK BELİRLENMESİNİ TALEP ETTİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), asgari ücretin gerçekler üzerinden değerlendirilerek, en az 2 bin 800 TL olarak belirlenmesini talep etti.

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada,sosyal devlet anlayışında devletin emekçiler ve dar gelirlileri koruma yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.

Yılmaz, hayatın her geçen gün pahalılandığı, döviz karşısında Türk Lirası’nın olağanüstü seviyede değer kaybettiği, akaryakıttan elektriğe tüp gaza defalarca zam yapıldığı bir dönemde asgari ücrette gerçekçi bir artış yapılmasının, emekçilerin ve dar gelirlilerin beklentisi olduğunu belirtti.

Fırat Yılmaz, HAKSEN olarak KKTC’de var olan hayat pahalılığıyla dövizin durdurulamaz yükselişi ve haziran sonuna kadar devam edecek bu süreç için asgari ücretin net olarak en az 2 bin 800 TL olarak belirlenmesini talep ettiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler
Asgari ücretHak-senTalep
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