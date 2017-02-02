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02 Şubat 2017 Perşembe 16:26

Haksen, Asgari Ücretin 2800’e Yükseltilmesini İstedi

Haksen, Asgari Ücretin 2800'e Yükseltilmesini İstedi
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), asgari ücretin 2 bin 800 TL’ye çıkarılması, harç ve elektriğe yapılan zamların da geri çekilmesi çağrısında bulundu.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında, brüt 2 bin 20 TL’lik yeni asgari ücreti eleştirerek, “Hükümet halkımızı açlıktan ölüme terk etme kararı almıştır. Dövizin son dönemde artışı ve buna paralel iğneden ipliğe evimize giren her ürüne yapılan zamlar göz ardı edilmiştir” dedi.

Asgari ücretin en az 2 bin 800 TL olması gerektiğini kaydeden Türkmen, harçlara ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların geri alınması, güneş enerji sistemine teşvik verilmesi çağrısında da bulundu.

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