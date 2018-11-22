Hakkında İhraç Kararı Olan 1 Kişi Ve Ülkede İkamet İzinsiz Kalan 10 Kişi Tutukladı

LEFKOŞA’DA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



HAKKINDA İHRAÇ KARARI OLAN 1 KİŞİ VE ÜLKEDE İKAMET İZİNSİZ KALAN 10 KİŞİ TUTUKLADI

754 ARACI KONTROL EDEN TRAFİK EKİPLERİ, 147 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİTTİALKOLÜ ARAÇ KULLANAN 2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI… 9 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİSÜRÜCÜLERE KESİLEN TOPLAM CEZA 45 BİN 282 TLLefkoşa, 22 Kasım 18 : Lefkoşa’da ve İskele’de huzur operasyonu yapan polis, hakkında ihraç kararı olan 1 kişi ve ülkede ikamet izinsiz kalan 10 kişi tespit ederek tutukladı.754 aracı kontrol eden trafik ekipleri, 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme giderek sürücülere toplamda 45 bin 282 TL para cezası kesti. Alkolü araç kullanan 2 sürücü tutuklanırken, 9 araç trafikten men edildi.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren huzur operasyonu, Lefkoşa ve İskele Polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında Polis Özel Harekat Müdürlüğü personelinin de katımlıyla eş zamanlı gerçekleştirildi.KUMARHANEYE GİRMESİ VE BULUNMASI YASAK 26 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEMLefkoşa’da kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar, parklar, Ayluga ve Ermeni kiliseleri civarı ve terminal bölgesi, İskele’de de kumarhaneler, bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerlerle inşaat şantiyeleri kontrol edildi.Kontrollerde hakkında ihraç kararı olan 1 kişi ve ülkede ikamet izinsiz kalan 10 kişi tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 26 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.754 ARAÇ KONTROL EDİLDİTrafik ekipleri 754 aracı kontrol etti. Suç işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkolü araç kullanan 2 sürücü tutuklandı, çeşitli suçlardan dolayı 9 araç trafikten men edildi.Trafik suçlarından dolayı sürücülere toplam 45 bin 282 TL para cezası kesildi. Polis, bir araçta tecavüzi alet (ahşap sopa) buldu ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.(RÇ/ÖK)