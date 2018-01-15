Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine Kuzey Irak'tan füze attılar

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak:Yeni Bakış