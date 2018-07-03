Hakan Mengüç, yarın GAÜ’de...

Yaşam Koçu Hakan Mengüç, Girne Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği “Eğitimde Uluslararası Liderler Formu”na katılacak.

Forum, yarın, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da açılış töreni ile başlayacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Eğitimde Uluslararası Liderler Formu”: kendini tanıma, bilinçaltı, topluluk önünde konuşma ve içsel motivasyon konusundaki seminerleri ile tanınmış psikoterapist ve yaşam koçu Hakan Mengüç’ün yanında, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek.

