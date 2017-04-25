Hak-sen Yıllardan Beridir Önüne Geçilemeyen Şiddet Olayları Karşısında Ciddi Kaygılar Taşıdıklarını Kaydetti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), Kuzey Kıbrıs’ta yıllardan beridir önüne geçilemeyen, çocuk ve kadınların çoğunluklu olarak mağdur olduğu şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti, hükümetleri eleştirdi ve alınması gereken tedbirleri sıraladı.

HAK SEN ŞİDDETİN EĞİTİMSİZLİK İLE ALAKALI OLDUĞUNU HÜKÜMETLERİN FARK ETMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), Kuzey Kıbrıs’ta yıllardan beridir önüne geçilemeyen, çocuk ve kadınların çoğunluklu olarak mağdur olduğu şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti, hükümetleri eleştirdi ve alınması gereken tedbirleri sıraladı.

Şiddetin eğitimsizlik ile alakalı olduğu gerçeğini hükümetlerin fark etmesi gerektiğini ifade eden Hak-Sen, şiddete uğrayan kadınların devlet korumasından yararlanamaması ve kendilerini yalnız hissetmelerinin de şiddet göstereni cesaretlendirdiğini savundu.

Hak-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, insan hakları ile ilgili birçok uluslararası sözleşme meclis tarafından onaylanmış olmasına rağmen hala daha ulusal yasalarda hiç bir entegrasyon yapılmamasını “hükümetin sorumsuzluğuna” bağladıkları kaydedildi.

Açıklamada, şiddet mağdurlarının kadınlar olduğu, bunun sebebinin de hükümetlerin eğitim politikalarının, cinsiyet eşitliği politikalarının ve aile güçlendirme programlarının olmayışı olduğu savunuldu.

Yapılan araştırmalar incelendiğinde KKTC’de her 3 kadından 1’inin şiddete uğradığının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, istatistiklerin her geçen yıl kadına karşı şiddet olaylarında artış olduğunu gösterdiği kaydedildi.

“BU HÜKÜMET EDENLERİN AYIBIDIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu hükümet edenlerin ayıbıdır, eksik veyahut hatalı olduklarını gösterir bir kayıttır. Bu utanç, toplumda derin bir şiddet mağduriyeti yaşanmasına sebep olmaktadır. Tüm bunlar ile birlikte KKTC’ye kontrolsüz girişler de kontrolü zorlaştırmaktadır. Ülkedeki yanlış nüfus politikaları ülkemizi karanlığa doğru sürüklemektedir.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasasında öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen Hak-Sen açıklamasında bunun yanı sıra, polis teşkilatında “şiddet olaylarına” derhal müdahale edebilecek mekanizmalar sağlanmması gerektiğinin altı çizildi.

Aile içi şiddet sebebiyle mahkemelerde verilen “uzaklaştırma kararları”nın derhal uygulanması ve gerekirse “panik butonu” sisteminin uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, hastahane personellerinin, kolluk kuvvetlerinin, sosyal hizmet departmanlarının, adalet sistemi içerisinde yer alan kişilerin şiddete uğrayan kişileri nasıl yönlendireceği ya da nasıl koruma altına alacağı konusunda düzenlemeler oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Basın emekçilerinin de konunun hassasiyetine uygun haber yapmaları gerektiği belirtilen açıklamada, kadının katledildiği bir haberi “imam nikahlıydı”, “kıskançlık yüzünden oldu”, “hamileydi” başlıkları ile magazinleştirmenin etik habercilik ilkesi ile bağdaşmadığı, aksine ölüm olayını normalleştirerek bu denli ciddi bir cinayeti basitleştirmeye sebep olduğu görüşü ifade edildi.

Hak-Sen açıklamasında, öncelikli olarak yürütülecek politikalar ve oluşturulacak mekanizmaların “şiddetten sonra ne olacağına” değil “şiddeti önlemeye” yönelik olması gerektiği belirtildi.

(ÖZ/HA)