Hak-sen Ve Vergi-sen Başbakanlık Önünde Protesto Eylemi Yaptı

Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) Başbakanlık önünde eylem düzenledi.



Başbakanlık önünde oturma eylemi yapan CAS çalışanları ve Rauf R. Renktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nin de destek verdiği eylemde sendikalar “Bu Zam Tufanı Bitsin Artık” pankartı açarak hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.



Sendikalar, hükümetin, ekonomik krizi de ülkeyi de yönetemediğini savunarak, hükümete 24 maddelik krizden çıkış önerilerini sundu ve bunların yapılmaması halinde koltuklarını terk etmelerini istedi.



VERGİ-SEN Genel Sekreteri Ediz Uzun, burada yaptığı konuşmada bugün “halkın isyanı” adına ilk ateşi yaktıklarını söyleyerek, halka yaşatılanların adil olmadığını, zamların insaf sınırlarını aştığını söyledi.



Hükümetin tüm sorunları bütçe açığına indirgediğini ifade eden Uzun, elektrikte her gün farklı bir tarife uygulandığını, akaryakıtın her 21 günde zamlandığını, örtülü ödenek adı altında israfın sürdüğünü, keyfi rakamlarla halkı soyan marketler karşısında halkın ne çektiğini hükümetin anlamadığını ifade etti.



Özel sektörde çalışanları hayatın ezici yükünden kurtarmak adına hükümetin hiçbir şey yapmadığını, memurun ek mesaisinden yüzde 15 kesinti yapıldığını ama krize çare olmadığını kaydeden Uzun, gerekli ekonomik ve idari reformların hayata geçmesinin geniş bir konsensüsle mümkün olduğunu ifade etti.



HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen de tüm halk adına Başbakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yeniden varoluş ve aynı zamanda kimseye ihtiyaç duymadan yaşayan, ayakları üstünde duran bir ekonomi için yeni ve gerçekçi önerilerle geldiklerini kaydetti.



“24 + 1” öneri ile bugün Başbakanlık önünde olduklarını söyleyen Türkmen, bu önerilerin ya hayata konulması ya da hükümetin istifasını verip gitmesi gerektiğini kaydetti.



Hükümetin attığı her adımda bankaları, sermayeyi koruduğunu savunan Türkmen, ölümlerin, iflasların ve boşanmaların olmadığı bir ülke yaratılması ve toplumun ayakta tutulabilmesi için HAKSEN ve VERGİ-SEN tarafından sunulan 24 önerinin hayata geçirlilmesini talep ettiklerini, aksi olması durumunda sendikalar olarak birleşerek ve büyüyerek eylemleri sürdüreceklerini ifade etti.



HAKSEN VE VERGİ-SEN’İN HÜKÜMETE “YENİDEN VEROLUŞ” ÖNERİLERİ…



Sunulan öneriler şunlar:



1-“Siyasi partilere yapılan 10 milyon TL’nin üzerindeki devlet katkısı yıl sonuna kadar kaldırılarak 3 milyon 486 bin 900 TL. tasarruf sağlansın.



2-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm makam araçları derhal satılsın. Makam aracı satın alma protokolü iptal edilsin.



3-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm izaz-ikram kalemleri 2019 yılı sonuna kadar iptal edilsin.



4-Bankaların 300 milyon TL’nin üzerindeki geçmiş yıl karlarından %10 kamu maliyesine derhal aktarılsın. 60 milyon TL. kamu maliyesine katkı olsun.



5-Dış temsilciliklerin gözden geçirilip tasarruf tedbirleri alınsın.



6- Yıl sonuna kadar lüks araç ve lüks konut satışlarında 1 kereye mahsus ek vergilendirme yapılsın.



7- Bankalara döviz borcu olanlara 2 yıl boyunca faizsiz vade uzatımı yapılsın. Bankalardaki döviz borçları sabit kur üzerinden ödensin.



8-KKTC vatandaşı tüm öğrenciler özel okullardan TL olarak faydalansınlar. Tüm özel eğitim noktaları vergiye tabi tutulsun.



9-Hotel, Casino, Gece Kulüpleri ve Bet salonlarından ek yüzde 25 vergi alınsın. Online sistem kurularak en doğru vergi tahsil edilsin.



10-Elektrik ücretleri 6 ay önceki fiyatlandırma üzerinden sabitlensin. 1 yıl boyunca vatandaş bu rakamdan ödeme yapsın. Elektrik kesilme rakamı 1000 TL’ye çıkarılsın.



11-Tüm devlet katkıları 4 aylığına durdurulsun. 1 Ocak tarihinden itibaren sil baştan revize edilerek düzenlensin.



12-Döviz ile borçlanma, ticari alışverişler ve kiralamalar yasaklansın. Sözleşmeler, TL’ye sabit kur üzerinden çevrilsin.



13-Tüm örtülü ödenekler 2019 yılı sonuna kadar kaldırılsın.



14-Devlet ve ilgili sivil toplum örgütleri (Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ticaret Odası vb.) oluşacak 250 kişilik bir Denetleme Ekibi kurulsun. Yasal değişiklik yapılarak halkın fahiş fiyatlar ile alışveriş mağduriyeti ortadan kaldırılsın.



15- Vergi reformu hazırlanıp az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almanın yolları belirlensin. Firmalardan kamu alacaklarının etkin tahsili sağlansın.



16- TC ile KKTC arasındaki çift vergilendirme anlaşması iptal edilsin. KKTC’de yapılan ticari faaliyetlerin vergileri KKTC’de tahsil edilsin.



17-Çiftçi tanımı yeniden yapılsın. Teşvikler ve benzeri katkılar gerçek çiftçilere verilsin.



18-Devlet tarafından sübvansiye edilen tüm ödemeler geçici olarak iptal edilsin. Turizm ve Tarım başta olmak üzere tüm alanlarda Yasa yeniden düzenlenerek günümüzün şartlarına göre daha tasarruflu bir şekilde yapılsın.



19-Doğrudan gelir destekleri sil baştan yapılsın. Hedefine ulaşmayan ödemeler iptal edilsin.



20-Hotel, casino, özel okullar ve AVM’lere sağlanan sübvansiyeler derhal iptal edilsin. Bu tür işletmelerde yerli istihdam ve yerli ürün kullanma zorunlu hale getirilsin. Denetleme ve ağır cezalar getirilsin.



21-Akaryakıttan alınan devlet vergisi düşürülerek akaryakıt fiyatları 6 aylığına sabitlensin.



22-Tüm müşavirler derhal kadrolarına uygun görevlere çağrılsın. Kamu da göreve gelmeyen ve maaş alanlar derhal kamu dan çıkarılsın.



23- Temel gıda ve temizlik maddelerinde KDV indirimine gidilerek fiyatların aşağıya düşürülmesi sağlansın.



24-Devletin hizmet verme şeklini değiştirmek üzere Kamu Yönetimi reformu, daha adil ve etkin vergi toplamak üzere Vergi reformu, özel sektör çalışanlarını koruyacak yeni İş Yasası istiyoruz.



24 + 1 Bunları yapamayacaksanız derhal gidin.”



