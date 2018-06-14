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Hak-sen: “kooperatifler Rutin Denetlenmeli, Çalışan Emekçiler Şaibeden Kurtarılmalıdır”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Hak-Sen, kooperatiflerde yolsuzluklara olduğu kadar, bunların üzerinde siyasi ayak oyunlarına da izin vermeyeceklerini belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet etti.

Hak-sen: “kooperatifler Rutin Denetlenmeli, Çalışan Emekçiler Şaibeden Kurtarılmalıdır”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Hak-Sen, kooperatiflerde yolsuzluklara olduğu kadar, bunların üzerinde siyasi ayak oyunlarına da izin vermeyeceklerini belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet etti.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:33
Hak-sen: “kooperatifler Rutin Denetlenmeli, Çalışan Emekçiler Şaibeden Kurtarılmalıdır”
Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Hak-Sen, kooperatiflerde yolsuzluklara olduğu kadar, bunların üzerinde siyasi ayak oyunlarına da izin vermeyeceklerini belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet etti.
Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarının Kıbrıs Türk Halkının öz malı olan kooperatifleri yıpratacak tarzda, olayın iç yüzünü araştırmadan, kooperatifle ilgili denetim raporlarına ulaşmadan, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden net bilgi almadan halkın kooperatiflere olan güvenini yerle bir edecek haberleri yazmakta sakınca görmediğini savundu.
Yılmaz, Kooperatif çalışanları ile ilgili asılsız haberlerin hem çalışanı, hem köy halkını olumsuz etkileyeceğini,aynı zamanda kendi öz kuruluşlarına olan güveni zayıflayacağını ve bağlarını yıpratacağını gözardı etmelerinin son derece üzücü olduğunu belirtti.
Gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan çalışanları yıpratmaya yönelik bu tarz haberlerin yaklaşan yerel seçimlerin arifesinde ortaya çıkmasının da düşündürücü olduğunu ifade eden Yılmaz, söz konusu haberlerin doğruluk payı taşıdığına dair belge de sunulamadığına işaret etti.
Bu bağlamda son hedefin Paşaköy Kooperatifi ve çalışanı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Kooperatif personelinin yolsuzluk yaptığına ilişkin duyum – dedikodu bağlamında kaleme alınmış haber ciddiyetten de uzaktır. Ancak açtığı yaralar haberin basitliğinin aksine ciddidir. Basın kuruluşlarının bu tür haberleri yayınlarken daha dikkatli olmalarında fayda görmekteyiz” dedi.
Bu noktada Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet eden Yılmaz,  Paşaköy Kooperatifi’nde görev yapan üyesinin yürüttüğü işlemlerin denetlenmesini ve konunun müfettiş raporu ile kamuoyunun bilgisine sunulmasını istedi.
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Yılmaz, yıllardan beri yapılmayan Genel Kurulun yapılarak, yönetim Kurulu seçimlerinin Kooperatifler mevzuatına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilmesini ve Kooperatifin yönetim ve denetim organlarının yasal hüviyete kavuşturulmasını da talep etti.
HAKSEN’in sadece üyelerine karşı değil, Kıbrıs Türk halkına karşı da kendini sorumlu hissettiğini belirten Yılmaz, “Her kişi ve Kurumun görevini mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmesini, hesap verebilir şekilde görev ifa etmesini beklemektedir” dedi.
Yılmaz, “Hükümetten ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve bağlı olduğu Başbakanlık’tan da aynı duruşu beklemek Sendikamız HAKSEN, kooperatif çalışanları ve üyelerinin de hakkıdır” diye konuştu.
(AK/HÖ) 

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