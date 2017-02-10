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10 Şubat 2017 Cuma 12:17

Hak-sen, Devlet Laboratuvarı’yla İlgili Taleplerini Yetkili Makamlara İletti

Eşitlik Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık’ta çıkan yangının olumsuz etkilerinin halen sürdüğünü, çalışanların ve oraya giden vatandaşların uzun vadede zarar görme riski bulunduğunu belirterek laboratuvarın başka yere taşınmasını istedi.

Hak-sen, Devlet Laboratuvarı'yla İlgili Taleplerini Yetkili Makamlara İletti
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TÜRKMEN: “YANGININ ETKİLERİ HALEN SÜRÜYOR… BİNANIN TAMAMINDA GÖZ YAŞARTICI VE GENİZ YAKICI BİR ORTAM MEVCUT”

Lefkoşa, 10 Şubat 17 : Eşitlik Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık’ta çıkan yangının olumsuz etkilerinin halen sürdüğünü, çalışanların ve oraya giden vatandaşların uzun vadede zarar görme riski bulunduğunu belirterek laboratuvarın başka yere taşınmasını istedi.

Sendika Başkanı İzzet Türkmen, dairede görev yapmanın imkânsız hale geldiğini, binanın tamamında geniz yakıcı ve göz yaşartıcı bir ortamın mevcut olduğunu belirtti.

Türkmen Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı, Devlet Laboratuvarı ve Çevre Koruma Dairesi’ne de dağıtımını yaptığı açıklamasında, konusunda uzman kişilerle yaptıkları değerlendirme dairede yangın nedeniyle oluşan etkinin uzun süreceğini, bina içindeki koku ve kimyasal etkisinin uzun bir süre kalıcı olacağının tespit edildiğini anlattı.

Türkmen, binaya yayılan ve ortamda kalan kimyasalların laboratuarda çalışan ve hizmet almak için gelen vatandaşlara uzun vadede zarar verme ihtimalinin bulunduğunu da bildirdi.

Bakanlığın bir an önce kimyasal envanteri çıkarıp, yanan maddelerin yangın, hava, su veya yangın söndürme kimyasalları ile teması sonucu ne gibi tehlikeler doğurduğunu, ortaya çıkan yeni bileşenlerin yaratacağı tehlike ve tehditleri kısa ve orta vadede karşılaşılması olası riskleri belirlemesi gerektiğini kaydeden Türkmen, söz konusu yeni risklerin de raporlanması ve önlemlerin alınarak açıklanmasını talep etti.

Geçen sürede bina temizliğini üstlenen özel firma tarafından verilen temiz raporunun, Sendika ve çalışanları endişeye sevk ettiğini belirten Türkmen, yangın çıkan binanın hali hazırda görev yapmak için uygun şartları taşımadığını anlattı.

“BAŞKA BİNAYA TAŞINSIN”

Türkmen, bu nedenle bina ve çevresi için yanan kimyasal envanteri esas alınarak gerekli analizlerin muteber yöntemlerle bağımsız ve uzman bir kuruluş tarafından yeniden yapılmasını, Dairenin (6 ay ile 1 yıl arası) başka bir binaya ivedi olarak taşınarak orda hizmet vermesini talep etti.

Binanın tamamen kimyasallardan arındığı ve yeni bir analiz sonucunun temiz olduğu yönünde gelmesi halinde binaya taşınarak hizmet verilmesi gerektiğini kaydeden Türkmen, sağlık sorunu yaşayan personelin bu süre zarfında görev yükünün hafifletilmesini talebini de ifade etti.

Türkmen, personelin yaşaması olası sağlık problemleri ile ilgili bilgilendirilmesini de talep ederek, ortaya çıkacak raporların sendika, çalışanlar ve kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılmasını istedi.

Türkmen, “Kamu personelinin görev yapacakları ortamları sağlamak hem hizmet veren hem de hizmet alan personel ve vatandaşımıza karşı ilgili Bakanlıkların görevidir. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bilginize getirir, gereğini ivedilikle rica ederim” ifadelerini kullandı.

(RU/GÜL)

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