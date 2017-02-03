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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Hak-sen’den Tepki: “herkes Sustu, Devlet Göz Yumdu”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Av. Laden Asilzade, çocuğun ihmali ve istismarından başta hükümet edenlerin, ardından toplumun ve bu konuda suskun kalan herkesin suçlu olduğunu savundu.

Hak-sen'den Tepki: 'herkes Sustu, Devlet Göz Yumdu”
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Av. Laden Asilzade, çocuğun ihmali ve istismarından başta hükümet edenlerin, ardından toplumun ve bu konuda suskun kalan herkesin suçlu olduğunu savundu.

Asilzade yaptığı yazılı açıklamada, istismarcıya yardım ve yataklık eden, onu koruyan kollayan herkesin aynı suçu işlemiş sayıldığı görüşünü bildirdi.

Günlerdir ardı ardına istismar ve ihmal haberleri yayınlandığına işaret eden Asilzade, her haberin ardından bugün yetişkin olan kişilerin çocukluklarında uğradıkları istismar ve ihmallerin ortaya çıktığını ifade etti.

“MESELE BASİT DEĞİL, TOPLUMSAL… HERKES SUSTU, DEVLET GÖZ YUMDU”

Asilzade şöyle devam etti:

“Mesele zannedilenin aksine basit değildir. Toplumsaldır, kamusaldır. Çocuklar öldü; üstelik dağ yolundaki eksiklikler, alt yapı bozukluğu, yanlış saat uygulaması, denetimsizlik sebebiyle… Herkes sustu, devlet göz yumdu.

Çocuklar tecavüze uğradı. Ne bir yasal düzenleme, ne bir çocuk polisi, ne bir çocuk mahkemesi, ne bir adli tıp, hiçbir şey yapılmadı, herkes sustu devlet göz yumdu!

Çocuklar cinsel istismara uğradı, taciz edildi. Herkes yardım etti, suçlular yok oldu, saklandı, gitti. Herkes sustu, devlet göz yumdu.

Bir evin bahçesinde ölü çocuk bulundu. Kanında uyuşturucu bulundu. Olaya adı karışan zanlı serbest bırakıldı. Herkes sustu, devlet göz yumdu.

Trafik kazasında ikizler ayrı düştü. Kavşakta levha yoktu. Herkes sustu, devlet göz yumdu.

Çocuklar, aç, çıplak, sokaklar, naçar. Üstleri, başları yarım yamalak, karınları yarı tok, gözleri umutsuz, ana-baba başlarında yok. Herkes sustu, devlet göz yumdu.

Suça itilen çocuklara kelepçe vuruldu, cezaevine gönderildi, yetişkin ile aynı koğuşa konuldu, rehabilite edilmedi, ailesi sınır dışı edildi. Herkes sustu, devlet göz yumdu.

Göçmen çocuk savaştan kaçtı, evsiz kaldı, sınır dışı edildi. Herkes sustu, devlet göz yumdu.”

Asilzade, açıklamasında ülkede çocukların hükümet eliyle istismara uğradığını da iddia etti.

(RU/GÜL)

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