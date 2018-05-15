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Hak-sen Cezaevi Çalışanlarının Eyleme Gideceğini Açıkladı

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen gardiyanların barem düzenlemeleri konusundaki yasa değişikliği için verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, cezaevi çalışanlarının eylem sürecine gireceğini açıkladı.

Hak-sen Cezaevi Çalışanlarının Eyleme Gideceğini Açıkladı

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen gardiyanların barem düzenlemeleri konusundaki yasa değişikliği için verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, cezaevi çalışanlarının eylem sürecine gireceğini açıkladı.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Hak-sen Cezaevi Çalışanlarının Eyleme Gideceğini Açıkladı

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen gardiyanların barem düzenlemeleri konusundaki yasa değişikliği için verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, cezaevi çalışanlarının eylem sürecine gireceğini açıkladı.
Nisan 2017’de Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la bu konuda yapılan görüşmede, Denktaş’ın “Kellemi keser koltuğumun altına koyarım ama yine de bu talebinizi yaparım, çünkü sizler bu konuda çok mağdur ve haklısınız” dediğini ileri süren Türkmen, aradan geçen 13 aylık sürede yapılan tüm görüşmelerde de aynı cevabı almanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak sonuç çıkmadığını ifade etti.

Maliye Bakanı Denktaş’a gönderdiği mektubu basınla da paylaşan Türkmen, “Merkezi Cezaevinde 180 kişilik binada 500’ün üzerinde mahkûm ve tutuklu barındırmaya çalışan gardiyanlar için çok ivedi yapılması gereken bu yasal düzenleme halen yapılmamakla birlikte teknik bir çalışma bile başlatılmamıştır”  dedi.

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Türkmen Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

“Sendikamız HAK-SEN şahsınıza ve müsteşarınıza son bir ay içerisinde ulaşmak için defalarca girişim yapmışsa da hepsi sonuçsuz kalmış geri dönüş de taraflarınızdan yapılmamıştır.Gelinen noktada şahsınızın verdiği sözü artık yerine getirmesini beklemekteyiz. Bilinmesini isteriz ki Merkezi Cezaevi çalışanları siyasete oyuncak olacak değildir. Talebimizin sözünüz doğrultusunda olumlu olarak sonuçlanmaması durumunda sendikamız ve cezaevi çalışanları artık eylemlilik sürecine girecektir.”

(RU/ŞEB)

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