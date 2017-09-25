“hak Odaklı Habercilik Ve Medyada Lgbti Temsili Semineri”

Lefkoşa, 25 Eylül 17 (.): Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirme” projesi kapsamında “Hak Odaklı Habercilik ve Medyada LGBTİ Temsili Semineri” düzenlendi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın-Sen, CCMC ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin işbirliğinde gerçekleşen seminer dün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali'nde yer aldı.

CCMC ve Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, seminerin açılışında, KTGB Genel Sekreteri Gizem Özgeç ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan açılış konuşması yaptı. ‘Konuşulmayan Projesi’ Asistanı Erman Dolmacı da proje kapsamında hazırlanan medya takip raporunu okudu.

Raporda, Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ özelindeki haberlerin nasıl yer aldığına değinen Dolmacı, haberleri olumlu ve olumsuz olarak iki temel başlıkta incelediklerini söyledi.

Olumlu haberlerde genellikle dernek veya proje tarafından gönderilen basın bildirilerinin bulunduğuna işaret eden Dolmacı, bu durum her ne kadar olumlu olarak görülse de gazetelerden sadece ellerine ulaşan basın bildirilerini paylaşmanın ötesinde beklentileri olduğunu belirtti.

Türkiye'den Bianet Yazarı Çiçek Tahaoğlu da seminerde yaptığı konuşmada, haber yaparken verilen mesajın ne olduğu ve okurun haberi okurken ne düşündüğünü önceden tahayyül etmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tahaoğlu, gazeteci dilinin ataerkilliğine değinerek, “Eğer gazeteciler haberlerinin hak odaklı olmasını istiyorsa buna dikkat edip, mümkün olduğunca bu eril dilden kurtulmaları gerekir” dedi.

Bunların yanısıra hak odaklı haberler yaparken her daim konunun uzmanlarından görüş alınması gerektiğinin de altını çizen Tahaoğlu, yapılan haberlerde gizlilik ilkesinin de ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, bunun pratik bir şekilde nasıl yapılacağını örneklerle açıkladı.

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