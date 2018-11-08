banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93506
ALTIN
215.098
DOLAR
5.4653
STERLİN
7.1720
EURO
6.2448
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Haspolat çemberinde kaza
Son Dakika
HASPOLAT ÇEMBERİNDE KAZA
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Hak-iş Ve Kamu-sen Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Hak-İş ve Kamu-Sen’in organize ettiği Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen seminerde “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Mobbing” konusu ele alındı.

Hak-iş Ve Kamu-sen Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Hak-İş ve Kamu-Sen’in organize ettiği Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen seminerde “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Mobbing” konusu ele alındı.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Hak-iş Ve Kamu-sen Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Hak-İş ve Kamu-Sen’in organize ettiği Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen seminerde “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Mobbing” konusu ele alındı.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu tarafından yürütülen projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlandı.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ seminerde yaptığı konuşmada, Kamu-Sen’in çözüm vizyonu olan, bağımsız olarak izlenen etkili bir sendika olduğunu, kadın sorunlarında araştırmalar yaparak çözümler bulmaya çalışan, Meclis’te önerilerde bulunan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de önemine inanan bir sendika olduğunu kaydetti.

“21. YÜZYIL’IN EN ÖNEMLİ SORUNU”

“Kadın üyelerimiz Yürütme Kurulumuzda yüzde 50 oranındadır. Toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma anlamında bir çok eylemde bulunuyoruz” diye konuşan Özdemirağ, şunları söyledi:

“Bu organizasyonun Kamu-sen’de yapılması bizi çok onurlandırmıştır. Hak-İş’e bize gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadın erkek arasında süre gelen eşitsizlik anlayışı bir çok problem doğurmaktadır. 21’inci yüzyılın en önemli sorunlarından biridir, bu halk sorunun önlenmesi için ilk adımın kadın toplumsal cinsiyet eşitliği kuralları konusunda şu anda eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şiddet yerine sevgi dolu günler için elimizden gelen her çalışmayı yapacağımızı kamuoyuna bildirmek isterim.”

ZENGİN

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de “Kamu-Sen’e bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Kıbrıs’ta bir ilki yaşattığımız için de gurur duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’de kadınların sendikalarda daha etkin rol alabilmesi için 81 ili kapsayan bir proje yapıldığını belirtti ve şöyle dedi:

“Kamu-Sen bu konuda bir rol model. Kadınların Kamu-Sen’de gerçekten çok etkin olduğunu görüyoruz. Yetişmiş kadınların aktivitelerini görüyoruz. Bu yüzden Metin Atan’ı tebrik ediyoruz, çünkü Kamu-Sen’i Türkiye’de bu yönünden dolayı örnek gösteriyoruz. Hak-İş olarak haklarda eşitlik önceliğini benimsiyoruz” dedi.

ATAN

Seminerde söz alan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, “Çok gururluyum. Türkiye’de örnek bir sendika olarak gösterilmek bizim için gurur kaynağıdır” diyerek başladığı konuşmasında, Kamu-Sen Yönetim Kurulu’nda kadınların yüzde 50’lik kesimde olmasının kendileri için çok önemli olduğunu, kaydetti ve şöyle dedi:

“Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’a bu konuda bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki sefere bu konuları daha geniş kitlelere hitap edebileceğimiz şekilde seminerler düzenleriz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ELE ALINAN KONULAR

Seminerde; “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Mobbing-Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar-Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili Aktif Vatandaşlık, Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar” başlıklı konular ele alındı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Denktaş, Ktams, Kamu-sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimleriyle Bir Araya Geldi
Maliye Bakanı Denktaş, Ktams, Kamu-sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimleriyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pazartesi Düzenleyeceği Basın Toplantısının Saati 19.30...
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pazartesi Düzenleyeceği Basın Toplantısının Saati 19.30...
Esentepe Belediyesi’nde grev
Esentepe Belediyesi’nde grev
Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlara Sunum
Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlara Sunum
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Şehirlerin Kimliğini Korumak Gerektiğini Belirtti
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar Şehirlerin Kimliğini Korumak Gerektiğini Belirtti
4 Belediye Malta’da İncelemelerde Bulundu
4 Belediye Malta’da İncelemelerde Bulundu
Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Meclis Komitesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı Görüşmeyi Sürdürdü
Ktams, Dpö Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu Ziyaret Etti
Ktams, Dpö Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu Ziyaret Etti
Ubp Parti Meclisi Yarın Toplanıyor
Ubp Parti Meclisi Yarın Toplanıyor
Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Komite Toplandı
Ab Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Komite Toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim