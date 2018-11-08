Hak-iş Ve Kamu-sen Seminer Düzenledi

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Hak-İş ve Kamu-Sen’in organize ettiği Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen seminerde “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Mobbing” konusu ele alındı.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu tarafından yürütülen projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlandı.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ seminerde yaptığı konuşmada, Kamu-Sen’in çözüm vizyonu olan, bağımsız olarak izlenen etkili bir sendika olduğunu, kadın sorunlarında araştırmalar yaparak çözümler bulmaya çalışan, Meclis’te önerilerde bulunan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de önemine inanan bir sendika olduğunu kaydetti.

“21. YÜZYIL’IN EN ÖNEMLİ SORUNU”

“Kadın üyelerimiz Yürütme Kurulumuzda yüzde 50 oranındadır. Toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma anlamında bir çok eylemde bulunuyoruz” diye konuşan Özdemirağ, şunları söyledi:

“Bu organizasyonun Kamu-sen’de yapılması bizi çok onurlandırmıştır. Hak-İş’e bize gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadın erkek arasında süre gelen eşitsizlik anlayışı bir çok problem doğurmaktadır. 21’inci yüzyılın en önemli sorunlarından biridir, bu halk sorunun önlenmesi için ilk adımın kadın toplumsal cinsiyet eşitliği kuralları konusunda şu anda eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şiddet yerine sevgi dolu günler için elimizden gelen her çalışmayı yapacağımızı kamuoyuna bildirmek isterim.”

ZENGİN

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de “Kamu-Sen’e bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Kıbrıs’ta bir ilki yaşattığımız için de gurur duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’de kadınların sendikalarda daha etkin rol alabilmesi için 81 ili kapsayan bir proje yapıldığını belirtti ve şöyle dedi:

“Kamu-Sen bu konuda bir rol model. Kadınların Kamu-Sen’de gerçekten çok etkin olduğunu görüyoruz. Yetişmiş kadınların aktivitelerini görüyoruz. Bu yüzden Metin Atan’ı tebrik ediyoruz, çünkü Kamu-Sen’i Türkiye’de bu yönünden dolayı örnek gösteriyoruz. Hak-İş olarak haklarda eşitlik önceliğini benimsiyoruz” dedi.

ATAN

Seminerde söz alan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, “Çok gururluyum. Türkiye’de örnek bir sendika olarak gösterilmek bizim için gurur kaynağıdır” diyerek başladığı konuşmasında, Kamu-Sen Yönetim Kurulu’nda kadınların yüzde 50’lik kesimde olmasının kendileri için çok önemli olduğunu, kaydetti ve şöyle dedi:

“Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’a bu konuda bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki sefere bu konuları daha geniş kitlelere hitap edebileceğimiz şekilde seminerler düzenleriz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ELE ALINAN KONULAR

Seminerde; “Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Mobbing-Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar-Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili Aktif Vatandaşlık, Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar” başlıklı konular ele alındı.

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