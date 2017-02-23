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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret edecek ayrıca basın temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya gelecek.

Hak-iş Başkanı Arslan Kktc'de Temaslarda Bulunacak
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Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret edecek ayrıca basın temsilcileriyle akşam yemeğinde biraraya gelecek.

HAK-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs müzakereleri kapsamında KKTC ve halkıyla dayanışma duygularını iletecek, düzenleyeceği basın toplantısında Kıbrıs ve Türkiye gündemi ile çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(AK/HÖ)

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