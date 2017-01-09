HAK-SEN’DEN ZAM ELEŞTİRİSİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, UBP-DP hükümetinin ekonomik refahı sağlamak, mali sorunları çözmek yerine sadece zam yaptığını savunarak, “Zam paketlerinin Bakanlar Kurulu’nda kaç dakika konuşulduğunu merak ediyoruz” dedi.

Elektrik, tüp gaz ve akaryakıt zamlarına işaret eden Yılmaz, hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

HAK-SEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, yazılı açıklamasında DPÖ tarafından açıklanan hayat pahalılığının gerçek hayat pahalılığı olmadığını da savundu.

Zam maratonunun önümüzdeki günlerde devam edeceğini öne süren Yılmaz, sendikaların yasal düzenlemelerle susturulmaya çalışıldığını da iddia etti.

Fırat Yılmaz, HAK-SEN’in hükümetten taleplerini, “asgari ücretin 2 bin 800 TL olarak açıklanması”, “kamu çalışanları için hayat pahalılığının sendikalarla müzakere edilerek belirlenmesi”, elektrik, tüp gaz ve akaryakıt zammının geri çekilmesi” olarak aktardı.