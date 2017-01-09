Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ocak 2017 Pazartesi 08:30

HAK-SEN’DEN ZAM ELEŞTİRİSİ

.

HAK-SEN'DEN ZAM ELEŞTİRİSİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
HAK-SEN’DEN ZAM ELEŞTİRİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, UBP-DP hükümetinin ekonomik refahı sağlamak, mali sorunları çözmek yerine sadece zam yaptığını savunarak, “Zam paketlerinin Bakanlar Kurulu’nda kaç dakika konuşulduğunu merak ediyoruz” dedi.

Elektrik, tüp gaz ve akaryakıt zamlarına işaret eden Yılmaz, hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

HAK-SEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, yazılı açıklamasında DPÖ tarafından açıklanan hayat pahalılığının gerçek hayat pahalılığı olmadığını da savundu.

Zam maratonunun önümüzdeki günlerde devam edeceğini öne süren Yılmaz, sendikaların yasal düzenlemelerle susturulmaya çalışıldığını da iddia etti.

Fırat Yılmaz, HAK-SEN’in hükümetten taleplerini, “asgari ücretin 2 bin 800 TL olarak açıklanması”, “kamu çalışanları için hayat pahalılığının sendikalarla müzakere edilerek belirlenmesi”, elektrik, tüp gaz ve akaryakıt zammının geri çekilmesi” olarak aktardı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
ZamEleştiriHak-sen
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsman Hafiye Gibi... Ombudsman Hafiye Gibi...
CENEVRE ZİRVESİ… CENEVRE ZİRVESİ…
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR YA DA KKTC YOLUNA DEVAM EDECEKTİR VE BU GÜCÜ VARDIR” BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “YA BİR ANLAŞMA OLACAKTIR...
ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI
KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE...
DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE.. DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU CENEVRE'DE..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ombudsman Hafiye Gibi...

Haberi Oku