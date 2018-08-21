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Hak-Sen’den hükümete eleştiri

“EKONOMİDEKİ KÖTÜ SÜRECİ YÖNETEMİYORLAR. TEDBİRLER, HALKI RAHATLATACAK NİTELİKTE DEĞİL. ÖNCE HALKIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRSINLAR…”

Hak-Sen’den hükümete eleştiri

“EKONOMİDEKİ KÖTÜ SÜRECİ YÖNETEMİYORLAR. TEDBİRLER, HALKI RAHATLATACAK NİTELİKTE DEĞİL. ÖNCE HALKIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRSINLAR…”

21 Ağustos 2018 Salı 10:44
Hak-Sen’den hükümete eleştiri

“EKONOMİDEKİ KÖTÜ SÜRECİ YÖNETEMİYORLAR. TEDBİRLER, HALKI RAHATLATACAK NİTELİKTE DEĞİL. ÖNCE HALKIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRSINLAR…”
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Genel Başkanı İzzet Türkmen, ek çalışmalardan tasarruf yapılacaksa hükümetin önce halkın alım gücünü artıracak ekonomik tedbirleri alması gerektiğini kaydetti. 
Hükümeti,  “Ekonomideki kötü süreci yönetememekle” suçlayan Türkmen, açıklanan 24 maddelik önlem paketinin halkı rahatlatacak, marketteki ürün fiyatının yükselişini durduracak, bankalarda döviz borcu olanlara çözüm yaratacak nitelikte olmadığını savundu.
Yazılı açıklamayla hükümeti “hayal kırıklığı hükümeti” olarak nitelendiren ve yetkililere, “İğneyi kendinize batırmadan, çuvaldızı bize batırmaktan vazgeçin” diyerek seslenen Türkmen, hükümetin ekonomik tedbirlerini eleştirerek, Hak-Sen’in önerilerini paylaştı.
Kamu çalışanlarının maaşlarından yüzde 1 kesinti yapılacağı konusunda bilgi aldıklarını da söyleyen, Türkmen, “emek en yüce değerdir” diyenlerin başı her sıkıştığında emeğe saldırdığını savunarak, “Onları belki biz değil ama tarih mutlaka yargılayacak” ifadelerini kullandı.
Birçok dairedeki ek mesainin mevcut ita amirlerinin denetimsizliği ve bazı yandaşlara rant sağlaması nedeniyle olduğunu savunan İzzet Türkmen, bu konuda etkin denetim gerektiğini belirtti.
HAK-SEN’DEN ÖNERİLER
Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, ek mesailerden ve memur maaşlarından kesinti yapılmadan önce şu düzenlemelerin hayat bulmasını istedi:
 “Siyasi partilere verilen 10 milyon TL’nin üzerindeki desteğin tamamen kaldırılması ya da 1 Ocak 2019’a kadar en az yüzde 50’sinin verilmesi. Kamudaki tüm izaz-ı ikramların kaldırılması, örtülü ödeneğin kalanın kamu maliyesine aktarılması. Makam arabalarının satışının yapılması. Vergi Reformu gerçekleştirilmesi. Yüksek fiyatlarla halkı soymaya çalışan market, mağaza ve firmalara en yüksek cezanın kesilmesi. Gümrük ve limanların gerekli istihdamlar yapılarak rotasyona geçilmesi.”
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 14:27
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