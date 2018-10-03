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HAK-SEN Yarın Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde Grev Başlatacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) yarın sabah 07:00’den itibaren Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde grev başlatacak.

HAK-SEN Yarın Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde Grev Başlatacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) yarın sabah 07:00’den itibaren Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde grev başlatacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:36
HAK-SEN Yarın Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde Grev Başlatacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) yarın sabah 07:00’den itibaren Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde grev başlatacak.

Bu çerçevede sendika yarın saat 09.30’da Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması yapacak.

HAK-SEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, grevin “Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış tüm kamu görevlilerine tanınan yasal hakların, yıllardan beri Merkezi Cezaevi çalışanlarına verilmeyip gasp edilmesi ve bu hakların iadesi kavgası” olduğu belirtildi.

Yılmaz’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde görev yapan gardiyanların yıllardan beri kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş haklarının iyi yönetim söylemiyle iktidar ortağı olan bir hükümet ortağı partinin bakanı tarafından da yok sayılması, İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptığımız tüm diyalog girişimlerinin sonuçsuz kalması, İçişleri Bakanının ita amiri olduğu Bakanlıktaki özlük haklarının diyalog yoluyla çözümünü hiç üzerine almayıp ilgili tek taraf Maliye Bakanı gibi topu Maliye Bakanı’na atması, Bakanın bir televizyon programında kışkırtırcasına, yaptığımız uyarı grevini ‘asıl greve diğer sendikalar katılmayacak’ şeklinde beyanda bulunarak uyarıyı almadığını varsayarak, grevden sonra sendikamızla iletişime geçilmemesi, sorunların çözümü için sürdürmeye çalıştığımız diyalog yolunun karşılık görmemesi ve İçişleri Bakanlığı’nın sorunları öteleme ve görmezden gelmeye devam etmesi nedeniyle; Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) 4 Ekim 2018 Perşembe günü Sabah 07:00’den itibaren Merkezi Cezaevi Müdürlüğünde grev başlatacaktır”

“Grev nedeni Bakanlığın ifade ettiği gibi Anayasa ve yasaya aykırı terfi hakkı değildir” diyen Yılmaz, nedenin maaş, ek ödeme, daha fazla maddi çıkar kavgası da olmadığını kaydetti.

Yılmaz açıklamasında, “Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış tüm kamu görevlilerine tanınan yasal hakların, yıllardan beri Merkezi Cezaevi çalışanlarına verilmeyip gasp edilmesi ve bu hakların iadesi kavgasıdır. Bu ayrıntıyı değerli halkımızın bilgisine getirmeyi özellikle isteriz” ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 18:53
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