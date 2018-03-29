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HAK-SEN, TALEBİNİN UYGUN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

HAK-SEN, TALEBİNİN UYGUN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

29 Mart 2018 Perşembe 15:15
HAK-SEN, TALEBİNİN UYGUN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI
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HAK-SEN, TALEBİNİN UYGUN BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

SENDİKANIN, “KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA KİŞİSEL İNDİRİMLER NEDENİYLE DAHA AZ VERGİ” TALEBİ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK DÜZELTİLDİ

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (HAKSEN)’in 21 Şubat’ta Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ilettiği talebin olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Tüm kamu ve özel sektör çalışanları için Ocak 2018 içinde halen yürürlükte bulunan 2017 yılı asgari ücretine göre 2018 yılı için kişisel indirim belirlenmesinin adil olmadığı, 2018 mali yılı kişisel indirimin 2018 yılı asgari ücretine göre hesaplanmasını gerektiği yönündeki talep, Denktaş tarafından yerinde görülüp ivedilikle düzeltildi.

HAKSEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, sendikanın girişimleri sonucu; 2017 yılında yıllık 18 bin 300 TL olan kişisel indirimin 10 aylık asgari ücret artış farkı olan (190x10) 1900 TL yerine 21 bin 750 TL olarak belirlendiğini ve toplamda yeni kişisel indirim matrahının 3 bin 450 TL artırıldığını açıkladı.

Yılmaz, yeni belirlenen kişisel indirim matrahıyla kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına ve tabi oldukları vergi dilimlerine göre 1 Mart 2018’den itibaren 60 TL ile 135 TL arasında gelir artışı anlamına geldiğini bildirdi.

Konuyu ivedilikle dikkate alan ve neticelendiren Bakan Denktaş ve ekibine teşekkür eden Yılmaz, hem kamuda hem de özel sektörde örgütlü HAKSEN’in üyesi olsun veya olmasın tüm çalışanların yasal haklarını takip ve talep etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşFırat YılmazHAKSEN Genel Sekreter
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