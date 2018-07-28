banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
Seri hırsız yakalandı
SERİ HIRSIZ YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

Hak-Sen Pazartesi Tren Yolu Polikliniği'nde Bir Saatlik Uyarı Grevi Yapacak...

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tren Yolu Polikliniği’nde 30 Temmuz Pazartesi günü bir saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu. 

Hak-Sen Pazartesi Tren Yolu Polikliniği'nde Bir Saatlik Uyarı Grevi Yapacak...

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tren Yolu Polikliniği’nde 30 Temmuz Pazartesi günü bir saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu. 

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:18
Hak-Sen Pazartesi Tren Yolu Polikliniği'nde Bir Saatlik Uyarı Grevi Yapacak...

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tren Yolu Polikliniği’nde 30 Temmuz Pazartesi günü bir saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu. 

Hak-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 09.00-10.00 saatleri arasında gidilecek uyarı grevinin poliklinik laboratuvarında görevli personelle hemşire sayısının “hizmetleri aksatacak ve kalitesizleştirecek ölçüde azaltılması”, “Polikliniği verimsiz ve fonksiyonsuz hale getirerek kapatılması için zemin hazırlanması” gerekçeleriyle düzenleneceği kaydedildi. 

Açıklamada, Tren Yolu Polikliniği önündeki grev sırasında basın açıklaması da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“İŞLEYEN BİR MODEL YOK EDİLDİ”
“Halen Kaymaklı, Çağlayan ve Surlariçi bölgesi halkına hizmet veren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü önemli miktarda azaltan ve sağlık hizmetleri dar gelirli bölge halkının ayaklarına kadar dönemin hükümeti tarafından götürülmüşken, burada tecrübe kazanan bölge halkını tanıyarak iyi ilişkiler kuran personelin intikam alır gibi dağıtılmasını, işleyen bir modelin yok edilerek polikliniğin kapatılması çabalarını şiddetle reddediyoruz. 
“CİDDİ ENDİŞE”
Polikliniğin kapatılarak bulunduğu binanın özel bir hastaneye peşkeş çekileceği yönünde de ciddi endişeler taşıyoruz. Polikliniğin işlevsizleştirilmesine ve kapatılmasına izin vermeyeceğiz.”
 


banner288
Son Güncelleme: 28.07.2018 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Kariyer Uzmanları, Türkiye’deki 52 İlde Adaylarla Buluşuyor...
GAÜ Kariyer Uzmanları, Türkiye’deki 52 İlde Adaylarla Buluşuyor...
Gazimağusa Ve Girne’de Huzur Operasyonu!
Gazimağusa Ve Girne’de Huzur Operasyonu!
Gazimağusa’da Uyuşturucudan Bir Tutuklu
Gazimağusa’da Uyuşturucudan Bir Tutuklu
Dipkarpaz-zaferburnu Yolunda Yangın
Dipkarpaz-zaferburnu Yolunda Yangın
Hırsızlık Olayları
Hırsızlık Olayları
Alsancak’ta Bıçaklama… Savaş Şanverdi Karnından Yaralandı
Alsancak’ta Bıçaklama… Savaş Şanverdi Karnından Yaralandı
FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı
FETÖ/PDY Soruşturması Kapsamında Aranan 28 Kişi Girne Yat Limanı’nda Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı
Girne Limanı’ndan Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 45 Kişi Yakalandı
Girne Limanı’ndan Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 45 Kişi Yakalandı
45 FETÖ şüphelisi KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı
45 FETÖ şüphelisi KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gökyüzü dün gece Kanlı Ay Tutulmasıyla renklendi
Gökyüzü dün gece Kanlı Ay Tutulmasıyla renklendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim