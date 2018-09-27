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Hak-Sen Merkezi Cezaevinde Yarın 1 Saatlik Uyarı Grevi Yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde uyarı grevi yapacak.

Hak-Sen Merkezi Cezaevinde Yarın 1 Saatlik Uyarı Grevi Yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde uyarı grevi yapacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:24
Hak-Sen Merkezi Cezaevinde Yarın 1 Saatlik Uyarı Grevi Yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde uyarı grevi yapacak.


Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nde görev yapan gardiyanların derece terfi sınavlarının yıllardır yapılmadığına işaret ederek, bu ihmal nedeniyle kaybedilen barem haklarının iadesi için İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptıkları tüm diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını savundu.


Cezaevindeki insanlık dışı ortamda gardiyanların görev yapmaya zorladığını, hükümetin yaşanan sorunları görmezden gelip, çözüm üretmediğini ileri süren Yılmaz, sendikanın sorunların çözümü için sürdürmeye çalıştığı diyalog yolunun karşılık görmediğini, İçişleri Bakanlığı’nın sorunları öteleme ve görmezden gelme yolunu seçtiğini iddia etti.


Yılmaz, “Sorunların çözümüne yönelik somut bir adım atılmaması, konuya paydaş Bakanlıkların ikna edici bir takvimlendirme sunmamaları durumunda, süresiz grev dâhil olmak üzere tüm haklarımızı ve yolları kullanma yoluna gideceğimiz açıktır ve kaçınılmazdır” dedi.


Konunun maaş, ek ödeme, daha fazla maddi çıkar kavgası olmadığını, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış tüm kamu görevlilerine tanınan yasal hakların, yıllardan beri Merkezi Cezaevi çalışanlarına verilmeyip gasp edilmesine karşı hakların iadesi kavgası olduğunu söyleyen Yılmaz, halkın grevi doğru anlamasının kendileri için son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 27.09.2018 16:25
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