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HAK-SEN Merkezi Cezaevi’nde Süresiz Grev Başlattı

HAK-SEN Merkezi Cezaevi’nde Süresiz Grev Başlattı

04 Ekim 2018 Perşembe 07:49
HAK-SEN Merkezi Cezaevi’nde Süresiz Grev Başlattı

MAHKEMEYE ÇIKACAK TUTUKLULARIN VERİLMEMESİ ÜZERİNE POLİS VE GARDİYANLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE SENDİKA SAAT 11.00’DE GÖRÜŞECEK

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) gardiyanlara barem içi artış verilmediği gerekçesiyle bu sabah süresiz grev başlattı.

İçişleri Bakanlığı ile soruna çözüm bulmak amacıyla saat 11:00’de bir araya geleceklerini belirten HAK- SEN Başkanı İzzet Türkmen, görüşmede istedikler sonucu almamaları halinde grevlerinin devam edeceğini ve eylemlerini sertleştireceklerini söyledi.

Türkmen gerekirse polise direneceklerini grev yasağı getirilmesi halinde uymayacaklarını ifade etti.

GERGİNLİK

Bu arada, bu sabah tutukluları mahkemeye çıkarmak için Cezaevine gelen polislere tutukluların verilmemesi nedeniyle polislerle ve gardiyanlar arasında tartışma yaşandı.

Bakanlığın görüşme talebine olumlu yanıt vermesi üzerine 5 tutuklunun mahkemeye çıkarılması için polisin tutukluları almasına izin verildi.

İzzet Türkmen,  polisin mahkemeye çıkarılmak üzere başka tutukluların da verilmesini istediğini ancak HAK-SEN'in buna karşı olduğunu tutukluların alınmasına direneceklerini söyledi.

Türmen, cezaevinde tutukluları denetleyecek ve teslim edecek gardiyan bulunmadığını da kaydetti.

Son Güncelleme: 04.10.2018 10:59
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