Hak-Sen KTHY Eski Çalışanlarının Tazminatlarının Ödenmesini Talep Etti!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Basın Sekreteri Arif Alasya, KTHY eski çalışanlarının 2010 yılından bu yana bekledikleri tazminatlarının ve diğer tüm alacaklarının binaların satışından elde edilecek gelir ile bir an önce ödenmesini talep etti.
“Ancak sürecin başından bu yana paydaş örgütler ile birlikte mücadeleyi en ön saflarda sürdüren sendikamızın şu andan itibaren beklentisi bu ödemenin bir an önce yapılmasıdır” diyen Alasya, bu süreçte önemli olanın binanın kim tarafından alındığının değil KTHY eski çalışanlarının 2010 yılından bu yana bekledikleri tazminatları ve diğer tüm alacaklarının elde edilecek gelir ile bir an önce ödenmesi olduğunu belirtti.