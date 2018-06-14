banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
196.330
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2379
EURO
5.4511
Cin tutuksuz yargılanacak
CİN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
SOYGUN ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak
SAHTE ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
7 üründe limit üstü kalıntı
7 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli, çalışan emekçiler şaibeden kurtarılmalıdır”

Hak-Sen, kooperatiflerde yolsuzluklara olduğu kadar, bunların üzerinde siyasi ayak oyunlarına da izin vermeyeceklerini belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet etti.

Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli, çalışan emekçiler şaibeden kurtarılmalıdır”

Hak-Sen, kooperatiflerde yolsuzluklara olduğu kadar, bunların üzerinde siyasi ayak oyunlarına da izin vermeyeceklerini belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet etti.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:33
Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli, çalışan emekçiler şaibeden kurtarılmalıdır”

Hak-Sen, kooperatiflerde yolsuzluklara olduğu kadar, bunların üzerinde siyasi ayak oyunlarına da izin vermeyeceklerini belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet etti.

Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarının Kıbrıs Türk Halkının öz malı olan kooperatifleri yıpratacak tarzda, olayın iç yüzünü araştırmadan, kooperatifle ilgili denetim raporlarına ulaşmadan, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden net bilgi almadan halkın kooperatiflere olan güvenini yerle bir edecek haberleri yazmakta sakınca görmediğini savundu.
Yılmaz, Kooperatif çalışanları ile ilgili asılsız haberlerin hem çalışanı, hem köy halkını olumsuz etkileyeceğini,aynı zamanda kendi öz kuruluşlarına olan güveni zayıflayacağını ve bağlarını yıpratacağını gözardı etmelerinin son derece üzücü olduğunu belirtti.
Gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan çalışanları yıpratmaya yönelik bu tarz haberlerin yaklaşan yerel seçimlerin arifesinde ortaya çıkmasının da düşündürücü olduğunu ifade eden Yılmaz, söz konusu haberlerin doğruluk payı taşıdığına dair belge de sunulamadığına işaret etti.
Bu bağlamda son hedefin Paşaköy Kooperatifi ve çalışanı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Kooperatif personelinin yolsuzluk yaptığına ilişkin duyum – dedikodu bağlamında kaleme alınmış haber ciddiyetten de uzaktır. Ancak açtığı yaralar haberin basitliğinin aksine ciddidir. Basın kuruluşlarının bu tür haberleri yayınlarken daha dikkatli olmalarında fayda görmekteyiz” dedi.

banner277
Bu noktada Kooperatif Şirketler Mukayyitliğini ivedilikle göreve davet eden Yılmaz,  Paşaköy Kooperatifi’nde görev yapan üyesinin yürüttüğü işlemlerin denetlenmesini ve konunun müfettiş raporu ile kamuoyunun bilgisine sunulmasını istedi.
Yılmaz, yıllardan beri yapılmayan Genel Kurulun yapılarak, yönetim Kurulu seçimlerinin Kooperatifler mevzuatına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilmesini ve Kooperatifin yönetim ve denetim organlarının yasal hüviyete kavuşturulmasını da talep etti.
HAKSEN’in sadece üyelerine karşı değil, Kıbrıs Türk halkına karşı da kendini sorumlu hissettiğini belirten Yılmaz, “Her kişi ve Kurumun görevini mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmesini, hesap verebilir şekilde görev ifa etmesini beklemektedir” dedi.
Yılmaz, “Hükümetten ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve bağlı olduğu Başbakanlık’tan da aynı duruşu beklemek Sendikamız HAKSEN, kooperatif çalışanları ve üyelerinin de hakkıdır” diye konuştu.
 

banner288
Son Güncelleme: 14.06.2018 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da Başlayacak
41. Güzelyurt Portakal Festivali 29 Haziran’da Başlayacak
CAS çalışanlarının Mayıs ayı maaşları için 431 bin TL’lik çek hazır
CAS çalışanlarının Mayıs ayı maaşları için 431 bin TL’lik çek hazır
UBP Güzelyurt adayları esnaf ve çalışanlarla bayramlaştı
UBP Güzelyurt adayları esnaf ve çalışanlarla bayramlaştı
"GAÜ Ailesi" bayramlaştı
"GAÜ Ailesi" bayramlaştı
DAÜ mezuniyete hazır
DAÜ mezuniyete hazır
KAÜ’lüler mezuniyetlerini kutladı…
KAÜ’lüler mezuniyetlerini kutladı…
Karaman: “Girne’ye sivil toplum sitesi ve kadın sığınma evi kazandıracağız”
Karaman: “Girne’ye sivil toplum sitesi ve kadın sığınma evi kazandıracağız”
Bican yurttaşların bayramını kutladı
Bican yurttaşların bayramını kutladı
YDP’den bayram mesajı..
YDP’den bayram mesajı..
Özersay: “Esas sorumlu, Rum tarafını tolere eden uluslararası aktörlerdir”
Özersay: “Esas sorumlu, Rum tarafını tolere eden uluslararası aktörlerdir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim