"Hak-sen: “Haklı ve Umutlu Bir Beklentimiz var”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), geçicilerin kadrolanmasıyla ilgili beklenen Anayasa Mahkemesi görüşünün kısa bir süre içinde açıklanacağını, söz konusu görüşün olumlu olacağı yönünde güçlü ve haklı bir beklentileri olduğunu belirtti.

HAK-SEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı açıklamada, yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi görüşünün olumlu olarak Cumhurbaşkanlığı’na iletilmesini, geçicilerin çok uzun süre yürüttükleri görevlerin yasal kadrolarına atanmaları için zaman geçirmeden yasal sürecin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

HAKSEN’in geçici personelin kadrolanma sürecinin destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğini söyleyen Türkmen, “Yasaya en başından karşı çıkanları da bu amaçla gazetelere paralı ilanlar verenleri de, her aşamasında destek verenleri de tarih önünde yeniden değerlendireceklerine inancımız tamdır” dedi.

Türkmen, yasanın yürürlüğe girmesi ile yapılacak kadrolamanın, asıl ve sürekli kadrolarda çalışanların hakları çiğnenmeden, kamu vicdanı yaralanmadan, adalet duygusu zedelenmeden gerçekleşmesini de talep etti.

