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Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) bugün mecliste görüşülen ve “Müşavirliğe Son Verecek Yasa Tasarısı” olarak nitelendirilen “53/1977 Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Tasarısı”nın toplumsal hizmet düşünülerek değil, intikam duygusuyla alınmış siyasi bir karar oluğunu ileri sürdü.

Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) bugün mecliste görüşülen ve “Müşavirliğe Son Verecek Yasa Tasarısı” olarak nitelendirilen “53/1977 Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Tasarısı”nın toplumsal hizmet düşünülerek değil, intikam duygusuyla alınmış siyasi bir karar oluğunu ileri sürdü.

24 Nisan 2018 Salı 12:20
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!

TÜRKMEN: “YASA, TOPLUMSAL HİZMET DÜŞÜNÜLEREK DEĞİL, İNTİKAM DUYGULARIYLA DÜŞÜNÜLMÜŞ SİYASİ BİR KARAR”

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) bugün mecliste görüşülen ve “Müşavirliğe Son Verecek Yasa Tasarısı” olarak nitelendirilen “53/1977 Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Tasarısı”nın toplumsal hizmet düşünülerek değil, intikam duygusuyla alınmış siyasi bir karar oluğunu ileri sürdü.

Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, toplumun, yol yamalar gibi yamalanan yasalar ile reform yapılamayacağını, 40 yıllık kötü yönetim iddialarının son bulamayacağını çok iyi bildiğini ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.

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Türkmen, “Hükümetten toplumumuzun ve sendikamız Hak-Sen’in beklentisi  yasaları yamalayarak yılların siyasi intikamını almak değil yeni modern köklü değişiklikler ile halkımızın hak ettiği temiz şeffaf ve adil bir yönetim mekanizması oluşturmasıdır” dedi.

Yasa değişikliğinden sonra atanan üst kademe yöneticilerinin, aynı bakanlık ve daire içinde eski görevlerine veya işyerlerine dönmesinin öngörüldüğünü ifade eden Türkmen, şöyle devam etti:

“Müşavirliğin kaldırılması gerekli bir işlem ve topluma gereğinden fazla empoze edilerek en önemli sorun haline getirilmiş bir konudur. Bu bağlamda; müşavirliğin kamu maliyesine doğurduğu yük nedeniyle kaldırılmasını, ancak bu uygulamanın mağduriyet yaratmaması, müşavirlik uygulamasının kaldırılmasının Kamu Yönetimi Reformu Yasası kapsamında düzenlenmesinin,yerinde olması daha adil, kalıcı ve herkes için önceden kabul edilmiş bir kuralla atanması sonucunu doğuracağından sorunsuz da olacaktır.”

Türkmen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayına sunulacak Yasa ile ilgili, Başsavcılık tarafından iletilen resmi görüşü dikkate alarak, Anayasaya uygunluk durumunun netleştirilmesi için Anayasa Mahkemesi'nden görüş istenmesi taleplerini dile getirerek, aksi halde yasa ile ilgili kendileri ve bir çok sendikanın Anayasa’ya aykırılık iddiası ile dava açacağını söyledi.

Son Güncelleme: 24.04.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
TürkmenYasaToplumsalHizmetIntikamDÜŞÜNSESİ
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