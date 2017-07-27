HAK-SEN, Dünkü Toplantıya Çağrılmadığı Gerekçesiyle

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN),



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün sendika, oda ve birliklerin temsilcileriyle gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına kendilerinin davet edilmediğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nı kınadı.

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın, toplantılara üye sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen yandaş dernekleri, üye sayısı 100 200’ü geçmeyen ofis tipi sendikaları davet ederken, Cumhurbaşkanlığı’nda en çok üyeye sahip yetkili sendika HAK-SEN’i ısrarla görmezden geldiğini iddia etti.

Türkmen, kamu ve özel sektörde örgütlü yüzlerce üyeye sahip HAK-SEN’in önemli icraatlara imza atan, çözüm ve barış sürecinde sürekli katkı koyan ve yakinen takip eden bir sendika olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’nın toplantısına davet edilen sendikaların 3-4 tanesinin toplam üye sayısının HAK-SEN’in sadece kamu kesimindeki üye sayısından az olduğunu ileri sürdü.

Türkmen, Cumhurbaşkanlığı’nın, temsil ettikleri kitleye istinaden davet yaparken, HAK-SEN’in davet edilmeme sebebini ve bu davete çağrı kriterlerini derhal sendikaya ve topluma açıklamak zorunda olduğunu savunarak, toplantıya davet alarak katılan tüm paydaş sivil toplum örgütlerinin kınama ile ilgisi olmadığını ifade etti.