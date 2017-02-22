FLAŞ HABER

3 Kişi Tutuklandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 12:23

HAK-SEN Devlet Laboratuarı Dairesi’nin Başka Bir Binaya Taşınmasını Talep Etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, çalışanlar adına, hükümetten, yangından zarar gören Devlet Laboratuarı Dairesi’nin, laboratuarın tüm bölümlerinin çalışabileceği, insan sağlığı açısından daha uygun olan bir binaya aktarılmasını talep etti.

HAK-SEN Devlet Laboratuarı Dairesi'nin Başka Bir Binaya Taşınmasını Talep Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, çalışanlar adına, hükümetten, yangından zarar gören Devlet Laboratuarı Dairesi’nin, laboratuarın tüm bölümlerinin çalışabileceği, insan sağlığı açısından daha uygun olan bir binaya aktarılmasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Türkmen, yangından sonra çalışanların, kimyasal gazların havada bulunduğu bir ortamda görev yaptığını, sağlıklarının bozulduğunu, bazı testlerin yapılamadığını belirterek, “39 daire çalışanının 34 kişisi sendikamızın talebi ile bir başka binaya geçici olarak taşınıp tüm hizmetleri kesintisiz olarak yapmaya hazır olduklarını Sağlık Bakanlığı’na 34 imzalı belge ile sunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Sendikanın Sağlık Bakanlığı ile görüşmeye çalıştığını ancak bakanlığın diyalog yolunu kapattığını savunan Türkmen, “Bilinmesini isteriz ki şuanda başta çalışanlar ve aileleri olmak üzere tüm Lefkoşa halkı kimyasal reaksiyonların etkisi altındadır. Bu binada çalışmak personel için ölüm, çalışmamak ise halkın ne tükettiğini bilmeden zehirlenmesi demektir” dedi.

Türkmen, laboratuarın daha sağlıklı bir ortama taşınmasıyla, Devlet Laboratuarı Dairesi’nde yangında zarar gören kısımlara yapılması elzem olan tadilatın, personel sağlığını etkilemeden, gerekli tüm önlemler alınarak ve zamanla yarışarak değil layıkıyla yapılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gkk Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti Gkk Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Gazimağusa...
Lbt Yetişkinler Atölyesi Tarafından “karatahta” Adlı Yeni Bir Tiyatro Oyunu Sahnelenecek Lbt Yetişkinler Atölyesi Tarafından “karatahta”...
Daü-sen, Yödak Yasa Tasarısı’nın Yödak’ın Özerkliğini Yok Ettiğini Savundu Daü-sen, Yödak Yasa Tasarısı’nın Yödak’ın...
“hikÂyelerle Türkülerimiz” Konserinde Halk Şarkıları Seslendirildi “hikÂyelerle Türkülerimiz” Konserinde Halk...
Ulaştırma Bakanı Dürüst Ercan’ın Yeni Terminal Binası İnşaatını Gezdi Ulaştırma Bakanı Dürüst Ercan’ın Yeni Terminal...
Yarınki Liderler Görüşmesi Yapılmıyor Yarınki Liderler Görüşmesi Yapılmıyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Gkk Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Gazimağusa...
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i...

Haberi Oku