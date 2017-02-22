HAK-SEN Devlet Laboratuarı Dairesi’nin Başka Bir Binaya Taşınmasını Talep Etti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, çalışanlar adına, hükümetten, yangından zarar gören Devlet Laboratuarı Dairesi’nin, laboratuarın tüm bölümlerinin çalışabileceği, insan sağlığı açısından daha uygun olan bir binaya aktarılmasını talep etti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen, çalışanlar adına, hükümetten, yangından zarar gören Devlet Laboratuarı Dairesi’nin, laboratuarın tüm bölümlerinin çalışabileceği, insan sağlığı açısından daha uygun olan bir binaya aktarılmasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Türkmen, yangından sonra çalışanların, kimyasal gazların havada bulunduğu bir ortamda görev yaptığını, sağlıklarının bozulduğunu, bazı testlerin yapılamadığını belirterek, “39 daire çalışanının 34 kişisi sendikamızın talebi ile bir başka binaya geçici olarak taşınıp tüm hizmetleri kesintisiz olarak yapmaya hazır olduklarını Sağlık Bakanlığı’na 34 imzalı belge ile sunmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Sendikanın Sağlık Bakanlığı ile görüşmeye çalıştığını ancak bakanlığın diyalog yolunu kapattığını savunan Türkmen, “Bilinmesini isteriz ki şuanda başta çalışanlar ve aileleri olmak üzere tüm Lefkoşa halkı kimyasal reaksiyonların etkisi altındadır. Bu binada çalışmak personel için ölüm, çalışmamak ise halkın ne tükettiğini bilmeden zehirlenmesi demektir” dedi.

Türkmen, laboratuarın daha sağlıklı bir ortama taşınmasıyla, Devlet Laboratuarı Dairesi’nde yangında zarar gören kısımlara yapılması elzem olan tadilatın, personel sağlığını etkilemeden, gerekli tüm önlemler alınarak ve zamanla yarışarak değil layıkıyla yapılmasına olanak sağlayacağını belirtti.