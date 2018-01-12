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HAK-SEN: “BİR AN ÖNCE HÜKÜMET KURULMALI”

HAK-SEN: “BİR AN ÖNCE HÜKÜMET KURULMALI”

12 Ocak 2018 Cuma 11:41
HAK-SEN: “BİR AN ÖNCE HÜKÜMET KURULMALI”
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HAK-SEN: “BİR AN ÖNCE HÜKÜMET KURULMALI”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı İzzet Türkmen, seçim sonrasında oluşan meclis aritmetiğinin hiçbir siyasi partiye tek başına iktidar olma imkânı tanımadığı gerçeğinden hareketle, tüm siyasi partilerin üzerlerine düşeni yapması çağrısında bulundu ve “bir an önce hükümet kurulmalı” dedi.

Türkmen, ülkenin olası bir kaosa sürüklenmesine seyirci kalınmamasının , ülkede “hükümet boşluğuna” izin verilmemesinin, halkın üretici ve emekçi kesimin beklentisi olduğunu kaydetti.

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamız Hak-Sen, siyasi rengine veya ideolojik farklılıklarına bakılmadan sadece toplumsal faydalar üzerinden irade koyacak istikrarlı bir hükümetin ivedi olarak kurulmasını ve asli görevlerimiz olan topluma hizmete devam etme beklentisi içerisindedir” dedi.

Seçimde halkın tercihini yaptığını, halkın ve ülkenin geleceği için en uygun hükümet ihtimalinin hayata geçmesinde tüm siyasi partilere görev ve sorumluluk düştüğünü ifade eden Türkmen, siyasi partilerin seçimlere girme amaçları, ülkeye ve halka hak ettiği hizmeti vermekse, bu yolda sorumluluklarının bilincinde olarak gereken fedakarlıkları göstermekten kaçınmaması gerektiğine işaret etti.

Kurulacak yeni hükümetin güvenoyu almasını müteakip, Meclis’ten bütçenin geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Türkmen, şöyle devam etti:  

“Enflasyon ve dövizde meydana gelen artış kaynaklı pahalılığın altında inim inim inleyen özel sektör çalışanının durumunun biraz olsun rahatlaması için; Asgari ücretin döviz ve enflasyon gerçeğinin en üst noktada göz önüne alınarak tespiti, hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılması, sendikamız Hak-Sen ve üyelerinin ve halkımızın beklentisidir.”

Son Güncelleme: 12.01.2018 12:42
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