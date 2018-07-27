Hak-Sen Asgari Ücretin 3 Bin 600 Tl Olmasını İstedi!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Başbakan ve bakanların gönüllerinden geçen asgari ücret rakamını açıklamasını isteyerek emekçilerin “gönül isterdi ki daha fazla verelim” sözüne karnının tok olduğunu belirtti; asgari ücretin en azından elektrik zammını karşılayacak kadar olsun artırılması çağrısı yaptı.

Yeni asgari ücretin geç yürürlüğe girmesinin emekçilerin sıkıntılarını artıracağını kaydeden sendika, asgari ücretin bir an önce enflasyon ve alım gücü kaybı dikkate alınarak ve refah payı da eklenerek 1 Temmuz’dan geçerli olmak ve geriye dönük ödeme şartıyla 3 bin 600 TL olarak belirlenmesini istedi.

HAK-SEN Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, yazılı açıklamasında, asgari ücretin belirlenmesinde hangi verilerin dikkate alındığını merak ettiklerini de kaydetti.

Yılmaz, 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için iki kez toplanan komisyonun karar almasının gecikmesini eleştirdiği açıklamasında, buradaki amacın yeni asgari ücretin 45-60 gün geç yürürlüğe girmesi olduğunu savundu.

