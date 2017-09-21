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21 Eylül 2017 Perşembe 09:39

"Hak Odaklı Habercilik Ve Medyada Lgbti Temsili" Semineri Yarın

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında düzenlenen &#34;Hak Odaklı Habercilik ve Medyada LGBTİ Temsili&#34; semineri yarın yapılıyor.

'Hak Odaklı Habercilik Ve Medyada Lgbti Temsili' Semineri Yarın
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 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında düzenlenen "Hak Odaklı Habercilik ve Medyada LGBTİ Temsili" semineri yarın yapılıyor.

CCMC ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre seminer yarın saat 20.00'de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Lokali'nde yer alacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, CCMC ve Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek seminerde Türkiye'den BİANET Kadın ve LGBTİ Editörü Çiçek Tahaoğlu sunum yapacak.

KTGB Genel Sekreteri Gizem Özgeç ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak seminerde ayrıca Konuşulmayan Projesi asistanı Erman Dolmacı, “Medya Takip Raporu”nu sunacak.

Proje Koordinatörü Hazal Yolga konuyla ilgili açıklamasında "Toplumsal dönüşümün önemli unsurlarından olan medyada LGBTİ temsiliyetinin gelişmesi ve ötekileştirmeyen, eşitlikçi ve çeşitlilikleri kapsayıcı bir habercilik anlayışının yaygınlaşması için" çalışmaya devam ettiklerinin kaydetti.


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